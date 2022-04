Porto Alegre Procissão e Paixão de Cristo do Morro da Cruz foram os destaques da Sexta-feira Santa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Centenas de pessoas acompanharam o evento religioso na Capital. Foto: Giulian Serafim/PMPA Centenas de pessoas acompanharam o evento religioso na Capital. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Depois de dois anos de ausência, em razão da pandemia, essa Sexta-feira Santa (15) foi marcada pela procissão e cerimônia da Paixão de Cristo, no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre. Neste ano, ao contrário da tradicional Via Sacra, foi realizado um rito cênico.

Centenas de pessoas acompanharam o evento religioso. “Que linda a procissão que volta ao Morro da Cruz depois de dois anos. A paixão de Cristo é a fé, o amor e o carinho que movem o mundo. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nesta caminhada. Que esta comunhão se estenda pela vida inteira. Paz em Porto Alegre, no Brasil e também no mundo”, disse o prefeito Sebastião Melo, que participou da programação.

A direção do espetáculo da Paixão de Cristo foi da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Além do rito cênico, a Orquestra Camerata L’Estro Armonico recepcionou os participantes ao final da caminhada. O roteiro também contou com surpresas cênicas com as temáticas da covid e guerra da Ucrânia.

Participaram do evento pela prefeitura o secretário da SMC, Gunter Axt, e o adjunto da pasta, Clóvis André.

Caxias do Sul

Voltou a ocorrer de forma presencial em Caxias do Sul, na Serra, na 18ª edição da Via-Sacra da Juventude, realizada pelo Setor Juventude da Diocese de Caxias. Cerca de 350 pessoas acompanharam a encenação que ocupou as escadarias junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos pavilhões da Festa da Uva.

A Via-Sacra percorre os principais momentos que Jesus viveu: desde a Quinta-Feira com o lava pés e Santa Ceia, até a sua condenação, morte na cruz e sepultamento na Sexta-Feira Santa.

Cerca de 40 jovens de diversos grupos, movimentos e pastorais participaram da encenação.

O bispo de Caxias do Sul, dom José Gislon, destaca que a ação busca transmitir às pessoas a essência da Via Dolorosa percorrida por Jesus. “A Via-Sacra nos ajuda a ver e sentir esse momento pelos olhos de Pedro, de João, de Judas, a sentirmos a dor de Maria e a compaixão de Verônica para com Jesus. Assim, buscamos compreender verdadeiramente o que a Paixão de Cristo significa para nós hoje, nas nossas vidas”.

