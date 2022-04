Mundo Coreia do Norte celebra aniversário de nascimento de fundador

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

O regime autoritário agora é liderado por seu neto, Kim Jong Un. Foto: KCNA O regime autoritário agora é liderado por seu neto, Kim Jong Un. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

A Coreia do Norte comemorou o 110º aniversário de nascimento do falecido fundador Kim Il-Sung nesta sexta-feira (15) com fogos de artifício, uma procissão e uma noite de gala na praça principal de Pyongyang, com milhares de pessoas em trajes tradicionais coloridos cantando e dançando.

“O Dia do Sol” é o maior feriado anual da Coreia do Norte. Kim, que morreu em 1994, fundou o regime autoritário agora liderado por seu neto, Kim Jong Un.

O feriado deste ano marca 110 anos desde que Kim Il-sung nasceu em 15 de abril de 1912, e a Coreia do Norte normalmente realiza comemorações maiores a cada cinco e dez anos de aniversário.

O líder Kim Jong Un visitou o mausoléu de seu avô e participou de uma “reunião nacional e uma procissão pública” na Praça Kim Il-sung, em Pyongyang, mas não fez comentários públicos.

A mídia estatal transmitiu imagens ao vivo de um evento de gala noturno na praça Kim Il-Sung após o pôr do sol desta sexta-feira, mas sem sinal de um desfile militar.

