Nego do Borel participou pela primeira vez de um programa de entretenimento ao lado da namorada, a influenciadora Duda Reis. No programa OtaLab, da UOL, apresentada por Otaviano Costa, o casal não se esquivou das perguntas e falou sobre diversos assuntos do relacionamento e vida pessoal de ambos.

O funkeiro, que perdeu a sua principal fonte de renda, os shows, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, falou sobre sua situação financeira de forma contraída. “Tô querendo comprar um carro novo. Quem quiser comprar o meu manda um direct!”, brincou.

Ele também comentou sobre as notícias divulgadas recentemente por diversos veículos de que estaria sendo sustentado por Duda Reis. O cantor reconheceu a dificuldade e aproveitou para agradecer a namorada. “Agradeço, viu, amor? Tô duro, mas tô feliz!”, disse.

Em seguida, o apresentador Otaviano Costa elogiou a postura de Nego do Borel em reconhecer que não é nenhuma vergonha o fato da mulher sustentar o companheiro nos dias de hoje. “Que ela pague sim. A vida a dois é isso. A gangorra da vida não escolhe quem tá bem. Nos tempos modernos as mulheres são poderosas, assim como homem sempre fez parte da casa”.

Já Duda Reis ressaltou que considera a independência um fator importante. “Eu não seria uma pessoa que vive na aba de alguém. Gosto de dividir minha vida com quem eu estiver”, esclareceu.

