Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

As novas regras entram em vigor em janeiro de 2021. (Foto: EBC)

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) vai adotar novas ações para a proteção de clientes idosos. As novas regras incluem a possibilidade de a instituição financeira bloquear movimentações ou transações financeiras suspeitas, atípicas ou recorrentes caso o consumidor se considere em situação de abuso patrimonial.

Além disso, destacam-se outras ações:

– Não Perturbe, serviço de bloqueio de ligações de telemarketing;

– A disponibilização, mediante contratação, de serviços de alerta de transações e movimentações, com a possibilidade de cadastro do número de telefone do consumidor idoso ou de pessoa de sua confiança;

– Quando as demandas não puderem ser solucionadas no primeiro atendimento, as Instituições Financeiras vão priorizar o tratamento de demandas registradas pelos consumidores idosos no SAC e na Ouvidoria;

– Ações de orientação e informação para prevenção a fraudes;

– Treinamento e capacitação dos funcionários em temas voltados à proteção e direitos dos consumidores idosos.

“Fomos inovadores quando decidimos criar um sistema de autorregulação há mais de 12 anos, e reconhecemos que é possível e oportuno ir além do estritamente legal”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban. “As novas regras para a proteção do consumidor idoso refletem o empenho dos bancos com a as boas práticas de mercado, a concorrência saudável, e um sistema bancário mais transparente e eficiente, em benefício do consumidor e de toda a sociedade.”

As novas regras entram em vigor em janeiro de 2021. Já a possibilidade de bloqueio e o serviço de alerta de movimentações ou transações, entrará em vigor 180 dias após a publicação da norma, por demandarem desenvolvimento de sistemas.

No sistema de Autorregulação, os bancos que aderem ao programa se comprometem a seguir as regras são supervisionados e podem sofrer punição em caso de descumprimento. Desde a aprovação do Código de Autorregulação Bancária, em agosto de 2008, a Autorregulação passou a tratar de temas como atendimento, adequação de produtos ao perfil do cliente, negociação de dívida, crédito responsável e cheque especial.

Dos 23 normativos de autorregulação atualmente existentes, 15 tratam do relacionamento e proteção do consumidor. São compromissos voluntários que demonstram que os bancos estão atentos às necessidades dos seus clientes e aos principais temas que estão na agenda da sociedade, destaca Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação.

A iniciativa aprovada em 20 de outubro faz parte de um conjunto de medidas que visam coibir fraudes e a violência patrimonial contra idosos. No início de setembro, foi lançada uma campanha de orientação sobre golpes financeiros aplicados contra idosos pela Febraban, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Banco Central do Brasil.

Com o uso mais intenso dos meios digitais para atividades cotidianas durante a pandemia do Covid-19, criminosos aproveitam o maior tempo online das pessoas para tentar aplicar golpes. Levantamento da Febraban revela que no período de quarentena houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. As informações são da Febraban.

