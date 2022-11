Política Nelson Piquet será denunciado ao Ministério Público após sugerir morte de Lula

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em um vídeo ao lado de um apoiador, o ex-piloto de Fórmula 1 defendeu a morte do presidente , que derrotou o seu candidato Jair Bolsonaro Foto: Divulgação Em um vídeo ao lado de um apoiador, o ex-piloto de Fórmula 1 defendeu a morte do presidente , que derrotou o seu candidato Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Humberto Costa (PT) informou que fará uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra Nelson Piquet. O ex-piloto participou de um dos atos antidemocráticos que não reconhecem a vitória de Lula nas urnas.

Em um vídeo ao lado de um apoiador, ele defendeu a morte de Lula, que derrotou o seu candidato Jair Bolsonaro, a quem doou R$ 501 mil para a campanha.

Logo após o homem que aparece com ele no vídeo dizer “Deus acima de tudo, e o Brasil acima de todos”, Piquet afirmou “e Lula lá no cemitério”, completando com um xingamento ao candidato eleito.

Costa alegou que “não podemos normalizar o ódio e a barbárie”, para justificar a sua representação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política