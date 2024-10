Esporte Nem Messi, nem Neymar: veja quem é o jogador mais bem pago em 2024

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Essa é a sexta vez na última década que Cristiano Ronaldo lidera o ranking de atletas de futebol mais bem remunerados da Forbes. (Foto: Reprodução)

Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem pago do planeta, conforme ranking da revista Forbes divulgado nesta semana. O astro de 39 anos deve ganhar, ao longo de 2024, nada menos que 285 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão).

Só a atuação dele pela equipe saudita Al Nassr irá render 220 milhões de dólares (R$ 1,2 bilhão). Os outros 65 milhões de dólares (R$ 368 milhões) têm origem fora de campo, o que inclui patrocínios e outros empreendimentos comerciais.

A segunda posição ficou com um velho conhecido de Cristiano em disputas individuais: Lionel Messi. O craque argentino, que hoje atua pelo Inter Miami na liga norte-americana de futebol (MLS), deve encerrar o ano 135 milhões de dólares (R$ 765 milhões) mais rico.

Em terceiro, está Neymar. Dono da camisa 10 da seleção brasileira, o jogador da equipe saudita Al Hilal tem ganho estimado em 110 milhões de dólares (R$ 623 milhões) em 2024, sendo 80 milhões de dólares (R$ 453 milhões) por sua atuação no clube — mesmo há um ano se recuperando de lesão.

O outro brasileiro que integra a lista dos dez jogadores mais bem pagos do mundo é Vinicius Jr. O atacante do Real Madrid ocupa a 7ª posição do ranking, enquanto vê sua fortuna crescer 55 milhões de dólares (R$ 311,6 milhões) só neste ano.

Quando observadas as ligas de futebol, a mais presente no top 10 atletas que mais ganham é a da Arábia Saudita. São quatro astros atuando no país: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Neymar (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad) e Sadio Mané (Al Nassr).As informações são do G1.

https://www.osul.com.br/nem-messy-nem-neymar-veja-quem-e-o-jogador-mais-bem-pago-em-2024/

2024-10-20