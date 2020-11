Geral “Nem o PT nem o PCdoB são partidos perfeitos, mas é o que a esquerda tem neste momento”, diz Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro e candidata à prefeitura

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Benedita da Silva (PT-RJ) minimizou as recentes pesquisas eleitorais. (Foto: Wagner da Silva/Divulgação)

Em discurso de campanha em Laranjeiras na sexta-feira (6), Benedita da Silva (PT-RJ) afirmou que “nem o PT nem o PCdoB são partidos perfeitos, mas é o que a esquerda tem neste momento”. A declaração foi dada ao lado de Fernando Haddad, que disputou a Presidência em 2018, e em um momento no qual a petista tenta ultrapassar Martha Rocha (PDT) no pleito para a prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo as últimas pesquisas Ibope e Datafolha, Benedita aparece tecnicamente empatada Martha, com vantagem numérica para a pedetista.

“Nem o PT nem o PCdoB são partidos perfeitos, mas é o que a esquerda tem neste momento”, discursou Benedita. A petista disse não temer um eventual voto útil da esquerda em Martha, o que daria à pedetista mais chances de tirar o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) do segundo turno contra Eduardo Paes (DEM), que lidera as pesquisas. Benedita alegou que as duas candidaturas estão “emboladas” e minimizou as recentes pesquisas.

“Podem até colocar nas pesquisas que estamos mal. Mas vou para a campanha até o dia 15 de novembro como seu eu fosse o meu único voto. É assim que se faz campanha. Bota fé que dá.”

Recentes derrotas de partidos conservadores

Candidato à Presidência derrotado no segundo turno, Fernando Haddad também discursou. Apresentado pelo cerimonialista como “futuro presidente do Brasil”, Haddad lembrou recentes derrotas de partidos conservadores em outro países.

“Vai sair daqui do Rio a resposta ao bolsonarismo e à ignorância. Se Bené estiver no segundo turno, o Brasil inteiro vai estar com ela. Uma virada que começou no México, foi para a Argentina, Bolívia, passou pelo Chile, Estados Unidos e, aqui no Brasil, começa com a Bené. Aqui temos Crivella, Witzel e Bolsonaro. Não tem ser humano que tenha cometido tanto pecado para merecer governantes dessa qualidade”, disse Haddad.

Sobre a recente reaproximação entre Lula e Ciro Gomes, Haddad disse ser “muito cedo” para falar em aliança entre PT e PDT em 2022.

No sábado (7), também em carreata pela campanha de Benedita da Silva, Fernando Haddad, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro “vai ser preso nos próximos dias por ter roubado o povo do Rio de Janeiro”.

“Abaixo a ladroeira dos Bolsonaro. Flávio Bolsonaro na cadeia”, pediu Haddad ao lado da candidata na passagem pela praia de Copacabana.

Após mais de dois anos de investigação, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) no Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas por ele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

