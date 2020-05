Durante a semana, outros países vizinhos também disseram ver o Brasil como uma fonte de perigo.

Na terça-feira (5), o Uruguai anunciou um aumento do controle sanitário na fronteira com o Brasil ao ver com “preocupação” a existência de casos de coronavírus em cidades fronteiriças do país, informou o secretário da Presidência, Álvaro Delgado.

Na Argentina, que mantém uma quarentena nacional desde 20 de março, o presidente Alberto Fernández expressou várias vezes sua inquietação com o avanço da epidemia no Brasil e a atitude de Bolsonaro.

“Obviamente que é um risco muito grande (…) Aqui estão entrando caminhões do Brasil transportando cargas de São Paulo, que é um dos locais mais infectados” do País, declarou Fernández na quarta-feira (6) à Rádio con Vos.

Na Venezuela, o regime do ditador Nicolás Maduro tem multiplicado as críticas a Bolsonaro e qualificado de “grande ameaça” para seu país a proximidade do Brasil pela “estupidez” de Bolsonaro.

“Sua irresponsabilidade levou milhares de brasileiros a se contaminarem. Levou à morte de milhares”, disse Maduro.