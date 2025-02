Política Nenhum ministro gosta do Rui Costa, ministro da Casa Civil, diz o presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira, sobre problemas no governo Lula

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Ministro Rui Costa (C) durante entrevista coletiva à imprensa após reunião ministerial. (Foto: Ailton Fernandes/Ascom/Casa Civil)

“Rui Costa é um homem que todos os ministros detestam. Não coordena nada no governo”. Essa é a opinião do senador Ciro Nogueira, presidente do PP (Progressistas), sobre o ministro da Casa Civil e sobre a quantas anda o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao programa Estúdio i, da Globo News, na quinta-feira (30), Nogueira disse que o governo está descoordenado. Isso porque, segundo ele, há “Lulas demais”. Um deles seria Rui Costa.

Para o Senador, os problemas do governo Lula são o próprio governo e o presidente.

“Não temos um presidente que está coordenando o país. Quando os problemas chegam nele, está completamente blindado“, disse.

Em resposta à crítica de Nogueira, líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu o ministro da Casa Civil.

“O Rui tem um estilo diferente do meu. Ele é minha criatura e [os ministros] me cobram quando ele é mais seco. Mas digo que que ele governou por 8 anos a Bahia e depois elegemos um sucessor no estado. Ele não derrubou o grupo lá. Trabalhamos muito como time político. Ele é mais seco do que eu”, afirmou.

“Eu sou mais da política e ele é mais da gestão. Como ele cobra os ministros em nome do Lula e é mais seco, o pessoal reclama. Mas ele é um trabalhador, tem código de procedimento compatível com o de Lula e comigo. Mas se quem colocou ele na Casa Civil está gostando do trabalho, ele não vai sair. Mais fácil o Lula pedir para ele amenizar as relações.”

Jaques Wagner disse que, se depender dele, o presidente Lula (PT) tinha que se comunicar mais. Em entrevista ao Estúdio i na quinta-feira, o senador comentou a comunicação e a relação do petista com ministros e políticos para fazer articulação.

“Se depender de mim, ele tinha que conversar mais com as pessoas. Porque, na verdade, essa é a força dele. Quando ele conversa, tira muito ruído da relação. Eu acho que ele vai se dedicar mais nisso nesses próximos dois anos de governo.”

O senador ainda disse que “Lula tem mesma convicção que sempre teve e paixão por fazer o melhor pelo país”. “Talvez não esteja com a mesma disponibilidade que ele tinha em 2003. São 20 anos, teve prisão, teve o acidente, teve o novo casamento, teve uma porção de coisas. São momentos muito diferentes do ‘ser humano Lula’, mas ele continua com a mesma disposição para conversar com as pessoas.”

Ajuste

Preocupados com ambiente econômico e risco de perder reeleição em 2026, a ala mais pragmática do PT vem procurando sugestões de líderes do Centrão para ajustar o governo, mas esbarram na resistência do presidente Lula e força da ala mais à esquerda do PT.

Na visão do Centrão, ouviram os petistas, Lula deveria colocar Fernando Haddad na Casa Civil e Geraldo Alckmin na Fazenda. As informações são do portal de notícias G1.

