Brasil Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Este foi último concurso antes da Mega da Virada. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém acertou todas as seis dezenas do concurso nº 2.549 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (17) pela Caixa Econômica Federal. Este sorteio poderia pagar até R$ 4,5 milhões. Os números contemplados foram 01 – 06 – 10 – 30 – 33 – 35. Outras 107 apostas acertaram a quina da modalidade (R$ 22,8 mil), ao passo que 5.232 levaram a quadra (R$ 668,10).

Cabe lembrar que este foi último concurso antes da Mega da Virada. A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e dá o direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil