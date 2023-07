Colunistas Nenhuma surpresa: 5 a 2 pela condenação de Jair Bolsonaro. Só faltaram as chibatadas

Por Flavio Pereira | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Resultado final do TSE no julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro já era esperado. (Foto: Divulgação/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A “democracia relativa” defendida pelo grande líder das instituições brasileiras, o presidente Lula, que iniciou uma cruzada de vingança contra seus adversários, deu ontem mais um passo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou uma decisão que todo o Brasil já conhecia, a partir do momento em que foi pautado o julgamento de ação movida pelo PDT. O partido questionou uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada em 18 de julho de 2022.

Cinco ministros nomeados por Lula e Dilma

Em julgamento altamente politizado, o resultado final foi 5 a 2 pela condenação certa de Bolsonaro, à perda dos direitos políticos, o que o impede de disputar eleições até 2031. Cinco ministros nomeados por Lula e Dilma votaram pela condenação de Jair Bolsonaro.

Facada nas costas

Ontem, no final da tarde, Jair Bolsonaro numa alusão à facada que recebeu em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, comparou o julgamento do TSE, agora a “uma facada nas costas” mas advertiu que não está “morto” politicamente.

Vice Braga Netto foi absolvido

Por unanimidade, o TSE absolveu o general Braga Netto, que como candidato a vice-presidente em 2022 na chapa encabeçada por Bolsonaro não agregou nada eleitoralmente. Ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, ele foi denunciado na ação movida pelo PDT.

A tese da defesa de Jair Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro defendeu no tribunal que o então presidente estava protegido pela liberdade de expressão e conduziu a reunião com os embaixadores com a intenção de “aprimorar o processo de fiscalização e transparência do processo eleitoral”.

Condenação acessória a 22 chibatadas?

Há quem diga que, se o julgamento continuasse por mais algumas horas, Bolsonaro ainda seria condenado a 22 chibatadas em praça pública. Alguém dirá que chibatadas não estão previstas na lei brasileira. Mas crime de Fake News também não tem previsão legal, e ainda assim originou um fantástico inquérito que prende pessoas e inferniza suas vidas, sem prazo para terminar. Em resumo: Hecha la ley, hecha la trampa.

Exército de Caxias em operação com Militares da ditadura de Ortega

A princípio tachada como Fake News, a notícia de operações conjuntas do Exército Brasileiro – aquele Exército de Caxias, lembram? – com militares do governo ditatorial da Nicarágua, acabaram se confirmando. E foi o próprio Exército quem divulgou um documento, via Centro de Comunicação Social pelo seu canal no Telegram, para dar mais detalhes sobre Operação Paraná III que contará com a vinda de militares de diversas nações ao Brasil, incluindo os da ditadura da Nicarágua. Aquela que agride e prende padres, freiras, jornalistas e todos os que ousam contestar o governo de Daniel Ortega.

Lula recebido no Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um almoço no Palácio Piratini no início da tarde dessa sexta-feira (30). O encontro ocorreu depois de uma cerimônia de entrega de moradias em Viamão, na Região Metropolitana. O governador estava acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e o presidente, de sua esposa, Janja Lula da Silva.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/nenhuma-surpresa-5x2-pela-condenacao-de-jair-bolsonaro-so-faltaram-as-chibatadas/

Nenhuma surpresa: 5 a 2 pela condenação de Jair Bolsonaro. Só faltaram as chibatadas

2023-07-01