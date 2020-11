Colunistas Nereu Crispim confessa que foi traído politicamente pela esposa

Por Flavio Pereira | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Nereu Crispim: traição política da esposa com o presidente do seu partido. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente do PSL gaúcho, deputado Nereu Crispim, que foi afastado do cargo, ganha espaço nacional mais uma vez, ao comentar uma traição política de sua mulher. Crispim ficou conhecido por trair Jair Bolsonaro após eleger-se agarrado na imagem do presidente. A revista Crusoé publicou conversa gravada com o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio na qual Nereu detalha o esquema milionário: em troca de R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo, sua mulher, Carolina Lompa, acertou com Luciano Bivar, presidente do PSL, disputar o cargo de vice do candidato Cesar Augusto, do Republicano, a prefeito de Canoas. Crispim disse que o acerto da bolada foi feito a esposa e Bivar, sem ele saber.

Jair Bolsonaro: “Deus é mais importante”.

“Em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo”, disse o presidente Jair Bolsonaro ao participar ontem em Florianópolis da solenidade de formatura de um grupo de mais de 600 formandos da Policia Rodoviária Federal, composto por aprovados remanescentes de um concurso realizado em 2018. Bolsonaro comentou o cenário mundial com as eleições americanas e disse que: “eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como (Donald) Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós. Temos nossas preferências e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro”, afirmou.

STF barra delírio do PDT que pedia afastamento do ministro Paulo Guedes

O STF mostrou mais uma vez compostura sob o comando do ministro Luiz Fux e já formou maioria para barrar o delírio do PDT, do coronel nordestino Ciro Gomes, que pretendia afastar o ministro da Economia, Paulo Guedes. O PDT, estimulado por situações anteriores, nas quais alguns ministros do STF entendiam que podiam escolher ministros ou diretores da Polícia Federal, agora deparou-se com uma Suprema Corte mais voltada para a defesa da Constituição e pelo respeito à autonomia dos poderes.

Acabou o sorteio na escola Liberato Salzano

A vergonhosa ideia dos gestores da Fundação Liberato Salzano, de Novo Hamburgo, de sortear vagas entre os candidatos, como forma de evitar o trabalho causado por um concurso, acabou sendo suspensa. A Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo cobrou da Fundação um critério mais sério, e a secretaria estadual da Educação, finalmente decidiu se posicionar, determinando o retorno do sistema de provas para seleção de vagas.

Câmara prorroga processo de impeachment e Marchezan corre sério risco

O processo de impeachment do prefeito tucano de Porto Alegre Marchezan Júnior, que seria encerrado na próxima segunda-feira, dia 9, sem solução, acabou ganhando uma sobrevida. A comissão aprovou uma prorrogação dos trabalhos, entendendo que os dias de paralisação do processo terão de ser compensados. Com isso, a situação do prefeito ficou dramática, porque, se depender do veredito dos vereadores, é provável que seu mandato seja cassado ainda antes das eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas