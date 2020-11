Flávio Pereira TSE reforçou sua segurança após hacker furtar dados do STJ

Por Flavio Pereira | 6 de novembro de 2020

TSE anuncia reforço da segurança após taque de hacker nos sistemas do STJ. (Foto: Divulgação/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral garante que reforçou a segurança dos seus sistemas, às vésperas das eleições municipais, depois que um hacker invadiu os computadores do STJ (Superior Tribunal de Justiça), criptografou e furtou todos os processos, e agora pede um resgate para restituir este material. Técnicos do STJ encontraram um pedido de resgate com um contato dos hackers para negociação. Os indícios são de que se trata de um ransomware, quando hackers sequestram importantes bases de dados e em seguida pedem grandes somas de dinheiro, normalmente a serem pagas em Bitcoin, para devolver o acesso à vítima. O caso preocupa, pois faz supor que o Tribunal Superior Eleitoral, e seus processos eletrônicos para as eleições, também possa ser vítima do mesmo golpe.

Prefeito de Imbé é afastado

O município de Imbé, no litoral gaúcho, foi sacudido ontem por uma grande operação que mobilizou agentes policiais em direção à prefeitura. O prefeito Pierre Emerim da Rosa, em segundo mandato, eleito pelo PT, foi alvo de uma operação gigantesca do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria de Prefeitos, que apura superfaturamento, sobrepreço, e indicativos fortes de organização criminosa, crimes contra a administração pública, crimes de responsabilidade e crimes licitatórios, afirma o promotor de Justiça Antonio Képes, da Procuradoria de Prefeitos do MP-RS.

O MP esclareceu que a investigação revelou um esquema criminoso dirigido pelo prefeito, cuja finalidade consistia no direcionamento de certames públicos visando o favorecimento de empresários locais e de familiares que operam, supostamente, por meio de “laranjas”.

Bolsonaro: “não venham com lockdown após as eleições”

O presidente Jair Bolsonaro advertiu ontem que “espero que após as eleições, alguns prefeitos não inventem novo lockdown, fechando suas cidades e proibindo a circulação dos seus moradores”.

José Serra é denunciado por corrupção

Nem a ajuda do ministro Gilmar Mendes conseguiu evitar a denúncia ao senador José Serra. O não vai escapar da denúncia de suposto caixa dois de R$ 5 milhões que estava prestes a prescrever. A peça da denúncia foi enviada pelo Ministério Público Eleitoral após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberar o inquérito na véspera da prescrição do crime, que ocorreria no final da noite de ontem.

Estados poderão receber compensação pela Lei Kandir

O Congresso Nacional aprovou e já foi encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro, o texto da nova lei que regulamenta as compensações da chamada Lei Kandir a estados exportadores. Pelo texto, a União deve encaminhar, em até 60 dias, projeto de lei complementar regulamentando o repasse para os Estados e DF, no valor total de R$ 58 bilhões, distribuídos em um período de 18 anos. H[á ainda a distribuição adicional de R$ 4 bilhões aos Estados e Distrito Federal que depende de nova proposta a ser encaminhada pela União, a serem obtidas a título de bônus de assinatura quando dos leilões dos Blocos de Atapu e Sépia.

Auxílio Emergencial alcança 67,8 milhões de beneficiários

O Auxílio Emergencial, gerido pelo ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni,e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, tem números impressionantes. Até agora, R$ 239,9 bilhões do auxílio emergencial já foram creditados. Com esse valor, 67,8 milhões cidadãos foram alcançados.

