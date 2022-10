Porto Alegre Nesta quarta bairro Ipanema tem procissão de Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trajeto parte da rua Leme e segue pelas ruas Conselheiro Xavier da Costa, Déa Coufal, avenida Guaíba, rua Gávea, avenida Tramandaí e Praça Senador Alberto Pasqualini Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA Trajeto parte da rua Leme e segue pelas ruas Conselheiro Xavier da Costa, Déa Coufal, avenida Guaíba, rua Gávea, avenida Tramandaí e Praça Senador Alberto Pasqualini. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre realizou um serviço especial no bairro Ipanema em função da procissão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira (12).

Foi feita a pintura do meio-fio da avenida Tramandaí, em Ipanema, na noite de segunda-feira, 10. O serviço de varrição, que costuma ser executado a cada 15 dias, ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Já a capina no bairro começou em 1º de outubro e segue por mais alguns dias para conclusão dos trabalhos. A capina no bairro Ipanema acontece com periodicidade mensal.

Procissão

A procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida é promovida pela Paróquia de mesmo nome localizada em Ipanema. O cortejo, que será feito à pé, ocorre das 9h30 às 12h. O trajeto do séquito parte da rua Leme e segue pelas ruas Conselheiro Xavier da Costa, Déa Coufal, avenida Guaíba, rua Gávea, avenida Tramandaí e Praça Senador Alberto Pasqualini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre