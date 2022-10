Rio Grande do Sul Residencial Terapêutico é inaugurado em Viamão

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

O espaço, que tem estrutura para abrigar nove pessoas, passou por reformas, projeto arquitetônico e adaptações para se tornar a nova moradia dos curatelados Foto: Divulgação O espaço, que tem estrutura para abrigar nove pessoas, passou por reformas, projeto arquitetônico e adaptações para se tornar a nova moradia dos curatelados. (Foto: Divulgação)

Às vésperas do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, a Secretaria da Saúde (SES), em parceria com a prefeitura de Viamão, inaugurou o Serviço Residencial Terapêutico Solar, no bairro São Lucas. A iniciativa está acordada no Termo de Convênio 3798/2021, firmado entre a SES e o município.

O espaço, que tem estrutura para abrigar nove pessoas, passou por reformas, projeto arquitetônico e adaptações para se tornar a nova moradia dos curatelados e ser um ambiente funcional para a atuação das equipes de saúde. Esse é o primeiro residencial terapêutico a ser inaugurado em Viamão, com o objetivo de dar seguimento aos processos de desinstitucionalização dos moradores do Hospital Colônia Itapuã (HCI). Estão previstas as construções de outros três locais semelhantes para realocação de outros grupos de saúde mental.

Lindas memórias

Em vídeo, a secretária Adjunta, Ana Costa, deu as boas-vindas: “Muito feliz de participar da entrega deste novo lar. Tenho certeza que o Batista, o Robertinho, o Tadeu, o Moisés, o Paulo, o Pedro e o Jarmar (nossos moradores) poderão ser muito bem cuidados e muito felizes neste espaço. Agora os moradores terão a oportunidades de construir lindas memórias na casa nova”, afirmou a secretária para o evento de inauguração, na última sexta (7/10).

A secretária municipal de Saúde, Michele Galvão, lembrou o empenho para a construção do residencial e do trabalho desenvolvido com foco em possibilitar uma moradia inserida na comunidade, promovendo o convívio social, o resgate da cidadania e a promoção de laços afetivos. Segundo explicou, a missão sempre foi dar ênfase nos usuários, entender as rotinas, as necessidades e elaborar um ambiente que dialogasse com a vida deles.

De acordo com a supervisora de Saúde Mental de Viamão, Vanessa Bettiol de Oliveira, a partir desta primeira realocação, a tutela dos curatelados deixa de ser do Estado e passa a ser do município. “Temos espaço para nove pessoas, mas no momento serão abrigados apenas sete. Não queremos atropelar nenhum processo terapêutico, pois estamos tratando de pessoas. Portanto, é fundamental ouvirmos e respeitarmos os desejos deles antes de tomar qualquer medida”, disse.

Também estiveram presentes o prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, a chefe da Divisão de Políticas Transversais do DAPPS e coordenadora da Política de Saúde Mental da Secretaria Estadual da Saúde, Marilise Fraga de Souza, e a presidente do Conselho Municipal de Viamão, Laureci Goulart, entre outras autoridades.

