Rio Grande do Sul Feriado altera funcionamento de serviços públicos no RS nesta quarta

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Confira as alterações no funcionamento dos serviços públicos neste feriado nacional em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida Foto: Divulgação Confira as alterações no funcionamento dos serviços públicos neste feriado nacional em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Conforme o Decreto 56.291, de 29 de dezembro de 2021, na quarta-feira (12) não haverá expediente no serviço público estadual por ser feriado nacional em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Confira as alterações no funcionamento.

Segurança Pública:

Telefones de emergência

• Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

• SSP – disque-denúncia: telefone 181

• Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

• Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

• Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Brigada Militar (BM): telefone 190

• Corpo de Bombeiros: telefone 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

• Defesa Civil Estadual: telefone 199

Saúde:

Farmácia de Medicamentos Especiais

• Terça (11/10): 8h às 17h

• Quarta (12/10): fechada

• Quinta (13/10): 8h às 17h

Av. Borges de Medeiros, 546 – Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

• Terça (11/10): 8h às 16h

• Quarta (7/9): fechado

• Quinta (8/9): 8h às 16h

Av. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu

Plantão 24 horas

Telefone 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Disque Vigilância

• Quarta (12/10): aberto, das 8h às 20h

Telefone 150

Trabalho:

Agências FGTAS/Sine

• Quarta (12/10): fechadas; em Porto Alegre também estarão fechadas a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521 – Centro), a Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144 – Centro) e o Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132 – bairro Costa e Silva).

• Quinta (13/10): as unidades reabrem para atendimento ao público; os horários variam entre as agências, verifique: clique aqui e verifique os horários.

Lazer:

Cultura

• Clique aqui e acesse tabela com dias e horários de funcionamento de instituições da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac).

Jardim Botânico

• Quarta (12/10): 9h às 17h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Quarta (12/10): 9h às 18h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

Demais serviços:

Tudo Fácil

Agência Zona Sul da capital

• Segunda (19/9): das 8h às 18h

• Terça (20/9): fechada

Av. Wenceslau Escobar, 2.666 – bairro Tristeza

Agência Zona Norte da capital

• Segunda (19/9): 8h às 14h

• Terça (20/9): fechada

Rua Domingos Rubbo, 51 – bairro Cristo Redentor

Agência Lajeado

• Segunda (19/9): 9h às 19h

• Terça (20/9): fechada

Shopping Lajeado – BR-386, km 346, Lajeado

Agência Rio Grande

• Segunda (19/9): 10h às 20h

• Terça (20/9): fechada

Partage Shopping – av. engª Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Rio Grande

Agência Caxias do Sul

• Segunda (19/9): 10h às 20h

• Terça (20/9): fechado

Bourbon Shopping San Pellegrino – av. Branco, 425, São Pelegrino – Caxias do Sul

Procon RS

• Terça (11): funcionamento normal

• Quarta (12): canais de atendimento presencial e “tira dúvidas” fechados. Somente o site estará recebendo demandas.

Quinta (13): funcionamento normal

Importante: o Procon RS atende somente consumidores de municípios onde não há Procon local.

Para agendamento de atendimento na capital, acesse este link

IPE Saúde

Todos os serviços podem ser solicitados pelo atendimento digital neste link

O funcionamento do atendimento nos postos do interior, do Programa Facilitadores, deve ser verificado diretamente em cada local.

DetranRS

• Quarta (12): não haverá expediente na autarquia e atendimento ao público por parte dos credenciados (Centros de Formação de Condutores – CFC; Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVA; Centros de Remoção e Depósito – CRD; e Centros de Desmanche de Veículos – CDV). Também não funcionam o atendimento via chat (www.detran.rs.gov.br), agências Tudo Fácil e o 0800 905 5555 (ou 51 2312-1130 – exclusivo para ligações de fora do Estado). Os CRDs atenderão apenas solicitações de remoção de veículos por parte das autoridades de trânsito.

Ceasa

• Terça (11/10): aberta

• Quarta (12/10): fechada

• Quinta (13/10): aberta

Confira os horários dos diferentes setores no site www.ceasa.rs.gov.br

Av. Fernando Ferrari, 1.001 – bairro Anchieta, Porto Alegre

• Acesse serviços digitais do Estado em rs.gov.br

Centro Administrativo do Estado:

• Terça (11/10): 8h30 às 18h

• Quarta (12/10): fechado

• Quinta (13/10): 8h30 às 18h

Av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre

• Clique aqui e acesse o Decreto 56.291, publicado no Diário Oficial do Estado de 29/12/2021, que trata de feriados e pontos facultativos em órgãos estaduais em 2022.

