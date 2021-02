Porto Alegre A prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar mais um drive-thru para a vacinação contra o coronavírus dos idosos com 85 anos ou mais

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Os idosos com 85 anos ou mais poderão se vacinar contra o coronavírus nesta sexta-feira (12). E a prefeitura também vai disponibilizar a partir do meio-dia um novo ponto de drive-thru. É no estacionamento do estádio Beira-Rio, do Internacional, ao lado do Gigantinho, com acesso pela rua Nestor Ludwig para quem vem da Zona Sul ou do Centro pela avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira Rio). Com isso, a capital gaúcha conta com 13 pontos de imunização. São dez unidades de saúde e três drive-thrus.

A vacina está garantida para todo o público desta faixa etária. Quem não puder comparecer nesta sexta, poderá se vacinar no sábado (13) nos drive-thrus ou na semana que vem em todos os pontos de vacinação. Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF.

Locais de vacinação

Nas unidades de saúde e nos drives-thrus o horário de atendimento é das 8h às 17h, menos o drive-thru do Beira-Rio, que começará a funcionar a partir do meio-dia.

Drive:

– Estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Coronel Corte Real, 975. Acesso dos veículos é pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

– Estacionamento do Hipermercado Big, na avenida Sertório, 6.600, com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

– Estacionamento do Estádio Beira-Rio, do Internacional, com acesso pela rua Nestor Ludwig para quem vem da Zona Sul ou do Centro pela avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Unidades de Saúde:

– US Camaquã (R. Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176-Bairro Camaquã)

– US São Carlos (R. Bento Gonçalves, n° 6670- Bairro Agronomia)

– US IAPI (Rua Três de Abril, n°90 – Bairro Passo da Areia)

– US Morro Santana (R. Marieta Mena Barreto, n° 210 – Bairro Morro Santana)

– Clínica da Família Álvaro Difini (R. Alvaro Diffini, n° 520 – Bairro Restinga)

– US Moab Caldas (R. Moab Caldas , 400 -Bairro Santa Tereza)

– US Assis Brasil (Av. Assis Brasil, n°6615 – Bairro Sarandi)

– US Santa Marta (R. Capitão Montanha, n°27- Bairro Centro)

– US Modelo (R. Jerônimo de Ornellas, n° 55 – Bairro Santana)

– US Santa Cecília (R. São Manoel, n° 543 – Bairro Santa Cecília)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre