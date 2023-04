Saúde Neste dia 26 de abril é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão: A “pressão alta” mata muitos brasileiros diariamente

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, cerca de 24% dos brasileiros com mais de 18 anos possuíam pressão alta. (Foto: Reprodução)

Neste dia 26 de abril é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. Em 2017, a “pressão alta” causou a morte de 829 brasileiros diariamente, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A hipertensão faz parte do grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e se configura por níveis de pressão arterial continuamente elevados, causando lesões nas artérias, coração e outros órgãos, como cérebro e rins.

Considerada o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, a hipertensão tem como característica os níveis acima de 140/90mmHg, conhecidos como 14/9. Ainda, a pressão alta pode estar relacionada aos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), doenças renais crônicas e morte prematura.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, cerca de 24% dos brasileiros com mais de 18 anos possuíam pressão alta, sendo que a proporção chegava a 47% para pessoas entre 60 e 65 anos.

“O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas também não esquecemos dos fatores de risco que influenciam negativamente, como os hábitos de vida do indivíduo, além do tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo elevado de sal, níveis altos de colesterol, estresse, obesidade e a falta de atividade física. Além destes fatores, sabe-se que a incidência da pressão alta é maior na raça negra e em pessoas com diabetes, aumentando o risco com a idade”, afirma Bianca Clasen, professora do curso técnico em enfermagem da Fundatec.

O diagnóstico precoce e o tratamento, se feito de forma correta, reduzem a mortalidade por causas cardiovasculares, e, dessa forma, ações como verificar a pressão com regularidade podem auxiliar na descoberta da doença. Para a verificação da pressão, é necessário que a pessoa não esteja com a bexiga cheia, não tenha praticado exercícios físicos, nem ingerido bebidas alcoólicas ou café e também não tenha fumado até 30 minutos antes da aferição. Para a verificação, é necessário estar na posição sentada, em um ambiente calmo, após ter descansado por 5 a 10 minutos.

De acordo com Bianca, se houver histórico familiar, deve-se medir a pressão arterial no mínimo duas vezes por ano. “A atenção primária em saúde executa este papel de acolhimento das queixas do indivíduo, fortalecendo a vinculação quanto à investigação, descoberta e tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica”, destaca a enfermeira.

Sintomas e tratamento

A doença costuma ser assintomática, contudo, alguns sintomas podem aparecer quando os níveis de pressão arterial estão muito elevados, como: dores no peito, dores de cabeça, tonturas, fraqueza, zumbido no ouvido, rigidez na nuca, visão turva, sangramento nasal, entre outros.

Além do tratamento com medicação, é imprescindível que pacientes com hipertensão adotem um estilo de vida saudável e seguro, como: praticar exercícios físicos regularmente, ter momentos de lazer, diminuir a quantidade de sal nos alimentos, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes.

Considerando que a alimentação saudável é uma das formas mais importantes de controle da Hipertensão Arterial Sistêmica, em 2014, foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira, que apresenta recomendações e cuidados para contribuir com o desenvolvimento de estratégias do direito humano à alimentação adequada.

“Ainda, com o objetivo de incentivar a prevenção e apoiar os brasileiros na busca por hábitos mais saudáveis, o Ministério da Saúde criou a Plataforma Saúde Brasil, em 2017. A iniciativa é importante para o fortalecimento da cultura de prevenção no país levando em conta fatores modificáveis”, ressalta Bianca Clasen.

