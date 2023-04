Tecnologia WhatsApp agora permite usar a mesma conta em até 4 celulares

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

A atualização já começou a ser liberada no aplicativo. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp vai permitir usar uma conta em até quatro celulares ao mesmo tempo. A atualização já começou a ser liberada no aplicativo e ficará disponível para todos nas próximas semanas.

A novidade vai funcionar de forma parecida com a solução que liberou o envio de mensagens em navegadores, computadores e tablets mesmo quando o celular não está conectado à internet.

Os celulares se conectarão de forma independente à conta e, mesmo com a mudança, o WhatsApp afirma que mensagens, arquivos, ligações e outras informações seguem protegidas com criptografia de ponta a ponta.

O aplicativo informa ainda que, por segurança, se o aparelho principal ficar inativo por muito tempo, os dispositivos secundários serão desconectados automaticamente.

A plataforma destacou ainda que pequenas empresas podem aproveitar a novidade para permitir que mais funcionários respondam aos clientes pelo celular deles usando a mesma conta do WhatsApp Business.

O WhatsApp não informou como vincular os dispositivos. Mas, enquanto a novidade estava em versão de testes para Android, os usuários deveriam seguir os passos abaixo:

– No celular Android secundário, baixe a versão beta do WhatsApp ou WhatsApp Business;

– Clique no menu no ícone de três pontos no topo da tela durante a configuração e selecione “Conectar um aparelho”;

– No celular primário, abra o menu e clique em “Aparelhos conectados”;

– Clique em “Conectar um aparelho”;

– Aponte a câmera do celular principal para o QR Code que aparece no secundário.

Mensagens temporárias

Em outra frente, o WhatsApp liberou um recurso que permite guardar trechos importantes de conversas quando a opção de mensagens temporárias estiver ativada. A novidade será liberada para todos os usuários nas próximas semanas.

A função, batizada de Salvar na Conversa, permite que qualquer pessoa no chat indique que pretende guardar uma informação para sempre, sem que ela seja apagada depois de 24 horas, 7 dias ou 90 dias, as durações disponíveis para mensagens temporárias.

Para isso, será preciso selecionar a mensagem e tocar sobre o ícone de “favoritar”, como destacado na imagem acima. O conteúdo poderá ser encontrado em uma nova pasta, chamada “Mensagens salvas”.

Mas quem enviou o conteúdo precisa estar de acordo com a decisão. Isso porque o WhatsApp criou o chamado “superpoder de remetente”, que dá a essa pessoa o direito de decidir se uma mensagem enviada como temporária realmente ficará disponível para sempre.

Se alguém tentar salvar uma mensagem temporária, o remetente receberá um aviso e poderá cancelar a decisão, fazendo com que o conteúdo seja excluído automaticamente da conversa.

Em grupos, os administradores vão definir se todos ou apenas eles podem salvar uma mensagem.

Segundo o WhatsApp, a atualização é útil para quem está em uma conversa com mensagens temporárias, mas precisa guardar um áudio, um endereço ou uma lembrança importante, por exemplo. As informações são do portal de notícias G1.

