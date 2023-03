Futebol Neste domingo, a cobertura do clássico Grenal 438 é na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

O clássico acontece pela 10° rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Divulgação/Rádio Grenal O clássico acontece pela 10° rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução/Rádio Grenal) Foto: Divulgação/Rádio Grenal

O primeiro Grenal de 2023 está chegando. Neste domingo (05), a Rádio Grenal, 95,9 FM, fará uma ampla cobertura sobre o maior clássico do Brasil. A partida acontece na Arena do Grêmio, a partir das 20h, válida pelo Campeonato Gaúcho.

A programação da Rádio Grenal começa às 7 da manhã e o único assunto será o clássico 438. A partir das 19h, a jornada esportiva estará no ar no comando do narrador Haroldo de Souza e com os comentários de Luiz Carlos Reche e Edu Andriotti. Nas reportagens, Leo Oliveira e Lucas Garske. Ouvindo a torcida, Nicolas Córdova e no plantão, Rogério Bohlke.

Após a partida, a repercussão completa do jogo continua na Grenal. As 22h, o Debate Bola entra em campo analisando o resultado, entrevistas coletivas e muita opinião do renomado time de comentaristas do Rio Grande do Sul.

Acompanhe também a transmissão da Rádio Grenal pelo Youtube e pelas redes sociais no @rdgrenal.

O Grêmio é o líder da competição, com 25 pontos, já classificado para as semifinais do Gauchão. O Inter é o vice-líder, com 19 pontos e também já está classificado.

