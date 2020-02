Agro Neste domingo acontece a grande festa do agronegócio, em Carazinho. É o Troféu Brasil Expodireto Cotrijal que chega a sua 11ª edição

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

O Troféu é uma criação da artista plástica Glorinha Corbetta. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

“Homens, empresas e tecnologia. Trilogia de quem faz e engrandece a agricultura brasileira no concerto das Nações, levando alimento aos povos do Planeta”. Este é o conceito que marca a 11ª edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, que vem ao longo destes anos destacando empresas e personalidades que contribuem com suas atividades para o desenvolvimento do agronegócio no País. A iniciativa é da Rede Pampa e da Cooperativa Cotrijal, com apoio do Sicredi. A cerimônia de premiação ganha palco na casa de eventos Bier Site, em Carazinho, devendo reunir na noite deste domingo (01) cerca de mil convidados.

Nesta edição serão distinguidas 22 categorias passando por cadeias alimentares, produtores rurais, lideranças, autoridades, conhecimento, tecnologia, maquinário, produção vegetal e animal, insumos, entre outras vertentes relacionadas ao agronegócio.

A apresentação fica a cargo de Vera Armando, da Rede Pampa, que antes da entrega do Troféu ao homenageado pelas mãos de seus padrinhos, narra a trajetória de cada um, destacando seus feitos junto ao setor. A Rádio Liberdade transmite a cerimônia ao vivo. O jornal O Sul publica no próximo dia 05 um caderno especial sobre todos os acontecimentos do evento e a TV Pampa retransmite para todo o Estado no sábado (07) a partir das 11h30min. O Troféu é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, que reproduz a importância do campo para alimentar os povos.

A cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal abre oficialmente o calendário oficial da Feira, que inicia na próxima segunda-feira (02), se estendendo até a sexta-feira (06), marcando uma semana de debates e exposições sobre o mundo do agronegócio, passando por tecnologia e inovação, as bandeiras que vem delineando o evento ao longo de seus 21 anos de realização. Hoje, a Expodireto Cotrijal já é considerada a maior feira do segmento da América Latina. Nas últimas edições a representação internacional vem ganhando representatividade. Este ano, estão sendo esperadas comitivas de países como Alemanha, Argentina, Espanha, Índia, Israel, Estados Unidos, Holanda, Nigéria e Paraguai.

Uma das novidades deste ano no Parque Expodireto é a Arena Digital, um espaço dedicado às tecnologias digitais que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. São 1,6 mil metros quadrados reunindo 22 grandes empresas e 15 startups do Agro mundial. Em formato de arena, o local terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto. O Troféu Semente de Ouro, outro destaque da Feira, vai este ano para o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, que recebe a distinção na tarde da próxima segunda-feira (02) no Auditório Central da Expodireto Cotrijal. (Clarice Ledur)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário