Agro Tramontina apresenta produtos para agronegócio em feiras setoriais de março

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

A empresa que neste ano completa 109 anos segue em constante aprimoramento de portfólio e tecnologia. Em março, aproveita as feiras do setor para apresentar seus produtos voltados ao agronegócio, como o Trotter, cortador de grama dirigível projetado e construído no Brasil para utilização em grandes áreas; a Caixa Pickup Box projetada para facilitar a manutenção em campo; e o lançamento do Baú metálico multiuso, que armazena ferramentas e equipamentos de grande porte, além de EPIs e pode ser também acoplado na parte traseira de caminhonetes de grande e médio porte.

Para a Expodireto Cotrijal, que acontece entre os dias 2 e 6 de março, a Tramontina apresenta:

Cortador de Grama Dirigível Trotter

Projetado e construído no Brasil, o Trotter é o cortador de grama dirigível da Tramontina, desenvolvido especialmente para cortar gramados de grandes áreas, como propriedades rurais. Único equipamento de sua categoria fabricado no país, o cortador conta com as quatro rodas grandes – o que assegura maior estabilidade – e motor de 16,5 hp com bomba de óleo, proporcionando mais força ao produto. O Trotter é eficiente e econômico. Com as lâminas de corte acionadas, consome em torno de 2 litros de gasolina em uma hora e corta o gramado de uma área equivalente a um campo de futebol. A manutenção de baixo custo também é diferencial, com peças de reposição facilmente encontradas nas Assistências Técnicas Tramontina. Além do corte do gramado, o Trotter com conceito off-road também funciona como veículo utilitário para circular na propriedade. Ainda conta com acessórios como varredor/recolhedor, toldo e reboque com capacidade de carga de até 200 kg.

Caixa Pickup Box

Projetada para facilitar a manutenção em campo com redução de tempo e custos, a caixa Pickup Box se encaixa perfeitamente na parte traseira de caminhonetes, oferecendo ao mecânico a tranquilidade de colocar o pé na estrada, com as ferramentas na mão – sem a necessidade de deslocamentos longos das fazendas até concessionárias ou oficinas de reparação. O produto inclui quatro olhais para fixação na caminhonete, pés com sistema de amortecimento anti vibração (vibra stop), fechadura reforçada com chave, porta frontal com borracha de vedação para impedir a entrada de poeira e água, além de dispositivo de trava na porta para locais com vento. Também permite a personalização de cor e espaço de cada ferramenta com berços de EVA de 40 mm, o que garante a organização das peças durante o deslocamento. São 5 gavetas com trancas individuais e mais de 3 m² de área para armazenamento de ferramentas, peças e acessórios para manutenção.

Lançamento de 2020, o baú foi projetado para facilitar a manutenção no segmento agrícola e de mineração, offshore e industrial. Armazenam ferramentas e equipamentos de grande porte, além de EPIs como: luvas, capacetes, botas, entre outros. O produto pode ser acoplado na parte traseira de caminhonetes de grande e médio porte, proporcionando ao profissional a tranquilidade de colocar o pé na estrada com as ferramentas na mão. Possui pés metálicos que permitem a fixação da caixa no chão através de parafusos, segurança também para os trabalhos em local fixo. As peças possuem pintura eletrostática com excelente acabamento e resistência à corrosão e encaixe para cadeado. Disponíveis nos tamanhos 36” e 48”, podem ser personalizados nas cores: laranja, azul, vermelho e cinza.

Cortador de Grama Elétrico CE35P

Com tamanho compacto, cortadores de grama elétricos são conhecidos pela leveza e praticidade. O modelo CE35P da Tramontina é a solução para corte de todos os tipos de gramado, ideais para a manutenção de pequenas áreas. Com design único e inovador, oferece manuseio confortável e seguro. Tem diâmetro de corte de 350 mm, coletor rígido e chassi de plástico 1300.

Carrinho de Mão Extraforte

Terra, argamassa ou entulhos: não importa o que você precisa carregar, o carrinho de mão extraforte da Tramontina garante alta resistência, aliada a um ótimo acabamento. Desenvolvido para atender atividades em geral, principalmente na agricultura e construção civil, o carrinho é produzido com estrutura reforçada e caçamba metálica quadrada reforçada, com capacidade para 65 L. Recebe pintura eletrostática a pó, garantindo maior proteção contra a oxidação e excelente acabamento visual.

Organizadores Modulares – Tramontina PRO

O sistema inovador no país permite a personalização dos espaços de trabalho, como oficinas. Entre os itens estão armários, painéis, bancadas, estantes e carros de ferramentas, totalmente fabricados no Brasil. Com este sistema, é possível personalizar a cor do organizador, escolher as ferramentas, gravar o nome da pessoa ou setor em cada uma e, ainda, escolher a posição dos organizadores no espaço. Para facilitar, a Tramontina PRO oferece um simulador 3D que torna mais rápida a criação de projetos online, basta acessar o link: tramontina.com/pro3d.

Caixas plásticas – Tramontina Master

A linha de caixas plásticas conta com 14 modelos para atender as necessidades dos diversos segmentos. Todas possuem corpo injetado em polímero de alta resistência, o que permite a armazenagem de diversos materiais, e pino metálico na articulação para reforço do organizador. Suas aplicações são diversas, passando pela construção civil, armazenamento de ferramentas, uso doméstico até, equipamentos de pesca, costura, entre outras. Além de guardar tudo no lugar certo, facilita o transporte e agiliza as locomoções de um lado para outro.

Lavadoras de alta pressão – Tramontina Master

Para limpeza sem desperdício de água, as lavadoras de alta pressão da Tramontina Master são a solução: é possível economizar 80% de água, se comparadas a uma mangueira convencional. Os produtos possuem dispositivo para regulagem da saída de água em forma de jato ou leque, o que facilita no desempenho das atividades. Entre os diferenciais também estão o moderno sistema de stop total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho, gerando economia de energia e água; engates rápidos para as mangueiras, para agilidade na hora da montagem e desmontagem; e conector com filtro interno que impede a entrada de sujeira de mangueiras ou canos no equipamento. Estão disponíveis em três modelos na linha doméstica com potências de 1200W / 1500 psi e 1400W / 1600 psi e dois modelos na linha comercial, uma para uso moderado com motor de 1800W / 1900 psi e outra para uso frequente com potência de 2100W / 2100 psi. Na linha comercial possuem, além de jato e leque, a opção de ponteira turbo para trabalhos pesados, e filtro para sucção que permite reutilizar água de uma cisterna ou caixa d’água.

Linha de Ferramentas Elétricas – Tramontina Master

Furadeira de Impacto

As furadeiras de impacto da Tramontina Master possuem ótimo desempenho em operações de perfuração, principalmente para trabalhos em concreto, aço e madeira. Possuem botão seletor para o sentido de rotação, gatilho com controle da variação de velocidade, trava lateral para trabalhos contínuos e empunhadura emborrachada para maior conforto e segurança.

Parafusadeira / Furadeira

As parafusadeiras/furadeiras da Tramontina Master são utilizadas por profissionais que precisam perfurar madeiras, plásticos e metais, além de trabalhos de aparafusar. Suas baterias com alta capacidade de carga, geram flexibilidade e autonomia no uso, pois permitem trabalhar por mais tempo antes de realizar a recarga. Além disso, por serem de lítio, podem ser recarregadas a qualquer momento, visto que não possuem efeito memória.

Politriz

Projetada para polir superfícies metálicas e envernizadas, além de lixar pedras, todos os processos sem utilização de água.

Lixadeira Orbital

As lixadeiras Tramontina Master são desenvolvidas para facilitar a vida dos profissionais que precisam lixar superfícies de madeira, metal, massa de aparelhar (massa corrida) e outros materiais. Apresentam características especiais que aumentam seu desempenho, robustez e, principalmente, vida útil. É a ferramenta ideal para você que trabalha na construção civil ou com pequenos reparos.

Moto Esmeril

Desbastar e afiar superfícies com segurança é o papel do Moto Esmeril da Tramontina Master. Com regulagem de altura e inclinação do protetor ocular contra faíscas, o produto oferece proteção aos rebolos em aço em ambos os lados. A ferramenta apresenta modelo bivolt e conta ainda com um rebolo de afiação e outro de desbaste.

Serra Circular

A serra circular foi projetada para trabalhos de corte em madeiras e apresenta características especiais que aumentam seu desempenho, robustez e principalmente vida útil.

Serra Mármore

As serras mármores foram projetadas para trabalhos de corte em mármore, granito e pedras em geral.

Linha de Ferramentas Elétricas para Uso Doméstico

Furadeira de Impacto

As furadeiras de impacto da Tramontina possuem ótimo desempenho em operações de perfuração, para uso doméstico em trabalhos em concreto, metal e madeira. Possuem botão seletor para o sentido de rotação, trava de gatilho e dois modos: com e sem impacto. Para você fazer bonito nos pequenos reparos de sua casa!

Parafusadeira / Furadeira

Com design moderno e robusto, as parafusadeiras/furadeiras da Tramontina levam alta tecnologia e conforto para as exigências domésticas. Possuem uma bateria moderna com íons de Lítio, que dispõe de tecnologia especial sem efeito memória, podendo ser recarregada a qualquer momento sem danificar as células.

Parafusadeira

As parafusadeiras a bateria da Tramontina são utilizadas para apertar e soltar parafusos em madeiras. O LED para iluminação facilita a operação e a bateria embutida garante mais flexibilidade. Além disso, possuem diversos acessórios para atender às necessidades domésticas.

Serra Circular

A serra circular Tramontina é ideal para os pequenos reparos em casa, indicada para trabalhos de corte em madeira. Possui base com ajuste para cortes em ângulo de até 45º e saída lateral para a serragem, deixando seu serviço muito mais prático.

Serra Mármore

A serra mármore Tramontina para uso doméstico é a ferramenta ideal para trabalhos de cortes a seco em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmica, azulejos e outros materiais. Por possuir base com regulagem de profundidade de corte e proteção contra poeira, leva muito mais praticidade ao seu dia-a-dia.

Serra Tico-Tico

Projetada para oferecer mais segurança, praticidade e conforto no manuseio, a serra tico-tico Tramontina é ideal para trabalhos domésticos de corte, principalmente madeira. Possui trava do gatilho para trabalhos contínuos, ação orbital em 3 níveis + corte normal, suporte com rolete guia para lâmina, sistema de troca rápida para a lâmina, motor robusto de alto desempenho e botão seletor de velocidade que possibilita ao usuário a seleção de 6 níveis diferentes de velocidade.

Politriz

Projetada para polimento automotivo e lixamentos diversos de uso doméstico, a politriz Tramontina auxilia no polimento de superfícies metálicas e envernizadas, além de lixar pedras. Possui trava do gatilho para trabalhos contínuos, botão trava do eixo de rotação, motor robusto e botão seletor de velocidade com 7 níveis diferentes.

Esmerilhadeira

A esmerilhadeira elétrica Tramontina para uso doméstico é ideal para os trabalhos de corte, desbaste e acabamentos. Projetada para uso em aço, metais, pedras, concreto e alvenaria, ela é uma ferramenta leve e compacta, possui empunhadura lateral que pode ser movida tanto para à esquerda ou à direita da ferramentas, variando conforme sua necessidade.

Já na Expoagro Afubra, entre os dias 18 e 21 de março, a Tramontina também apresenta as Caixas plásticas, Lavadoras de alta pressão, Cortador de Grama Dirigível Trotter, Carrinho de Mão Extraforte e toda a linha de Ferramentas Elétricas tanto da linha Master quando para uso doméstico, além do Triturador Elétrico.

Nesta edição, a feira completa 20 anos. A Tramontina é parceira desde 2008 e nota a evolução dos produtos. Como exemplo, o cortador de grama manual e os cortadores elétricos e à combustão de empurrar que deram espaço ao cortador dirigível.

Triturador Elétrico TRE25

Seja para a produção de alimento dos animais ou para a preparação do adubo natural, o Triturador Elétrico TRE25 da Tramontina é a escolha certa. Com motor 2 hp bivolt e saída lateral, o produto é robusto, potente e oferece praticidade no uso. É indicado para cortar e triturar forragens (cana, milho e pastagens), galhos, folhas, moer sementes e cascas de cereais para alimentação de animais de todo tipo de rebanho. Versátil, de alto desempenho e capacidade produtiva, pode ser utilizado na jardinagem doméstica, horticultura e agricultura.

