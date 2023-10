Esporte Neste feriado, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa

Neymar estará entre os 11 escolhidos por Fernando Diniz para iniciar o confronto. Foto: Vitor Silva/CBF

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, em confronto válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México. As equipes chegam ao confronto em posições diferentes na tabela, porém venceram seus últimos jogos.

O Brasil é o líder isolado da competição com seis pontos conquistados após vencer a Bolívia e o Peru, na primeira e na segunda rodada, respectivamente. A Seleção comandada por Fernando Diniz venceu os bolivianos por 5 a 1, no Mangueirão, e depois bateram os peruanos em Lima, com gol de Marquinhos de cabeça já nos acréscimos da segunda etapa.

A Venezuela, por sua vez, ocupa a quinta colocação com três pontos somados. Até aqui, uma derrota e uma vitória. Foi superada pela Colômbia por 1 a 0, na estreia, e depois bateu o Paraguai pelo mesmo placar.

No recorte recente do confronto, o favoritismo é todo do Brasil. Desde 2016 foram cinco enfrentamentos entre as seleções, sendo quatro vitórias brasileiras e apenas um empate. Além disso, a Seleção Brasileira marcou nove gols, enquanto os venezuelanos balançaram a rede apenas uma vez. O único tento aconteceu, inclusive, no último embate, em 2021, quando a equipe canarinho venceu por 3 a 1.

Em relação ao time que entrará em campo, Fernando Diniz só teve o grupo completo da seleção brasileira à disposição nesta terça-feira (10), após a chegada de Neymar. Diniz separou os jogadores da seleção em dois grupos, para treinar tanto posicionamento quanto bola parada.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, e Vinicius Jr. serão as novidades em relação à equipe que atuou contra Bolívia e Peru, na data Fifa passada. O atleta do Atlético-MG e o atacante do Real Madrid assumem as posições de Renan Lodi e Raphinha, que, machucados, precisaram ser cortados pelo treinador antes da apresentação.

A única dúvida é no comando de ataque. Richarlison aparece à frente, ainda mais por ter sido titular nos jogos passados, mas existe a chance de Gabriel Jesus, ganhar uma oportunidade agora.

Próximos jogos do Brasil:

Venezuela (C) – quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília) – Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Uruguai (F) – terça-feira (17), às 21h (de Brasília) – Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vinicius Junior; Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação da Venezuela: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Sosa, Herrera, José Martínez e Soteldo; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PER) e Milciades Saldivar (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

