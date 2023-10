Mundo Lula conversa com presidente israelense e pede corredor humanitário que permita aos civis deixar Gaza

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

“Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais”, escreveu Lula em uma rede social. Foto: Ricardo Stuckert/PR “Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais”, escreveu Lula em uma rede social. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula informou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (12), que conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Lula disse ter feito apelo por corredor humanitário que permita aos civis deixar Gaza rumo ao Egito.

“Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança”, escreveu.

“Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais”, disse.

O petista escreveu ainda ter reafirmado no telefonema “condenação brasileira aos ataques terroristas”. Afirmou ter agradecido ao presidente israelense pelo apoio na operação de retirada de brasileiros da região do confronto.

Também pelas redes sociais, Lula pediu ao Hamas que libertasse as crianças israelenses que foram feitas de reféns e a Israel que cesse os bombardeios para que crianças palestinas e suas mães deixem Gaza. O presidente brasileiro também fez um pedido à ONU por uma intervenção humanitária em Gaza.

Segundo fontes, ele está muito preocupado com uma catástrofe humanitária de grandes proporções já que são 2,2 milhões de pessoas sem água, comida ou energia em Gaza.

Lula conversa com presidente israelense e pede corredor humanitário que permita aos civis deixar Gaza

