Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Mostra no Farol Santander combinará ciência, história, arte e interatividade. (Foto: Divulgação)

Uma das principais instituições culturais de Porto Alegre, o instituto Farol Santander receberá de 17 de outubro a 14 de janeiro a exposição “Darwin – Origens & Evolução”, que ressalta como o pesquisador britânico Charles Darwin (1809-1882) desenvolveu a teoria de evolução das espécies. A mostra abrange ciência, arte e biodiversidade, com mais de 300 peças de acervos e coleções. Na internet: mostradarwin.com.br.

Objetos representativos. Imagens. Textos críticos. Obras de arte. Elementos interativos. Fósseis. Animais taxidermizados (popularmente conhecidos como “empalhados”). O público poderá conhecer elementos que contribuíram para a revolucionária tese, como uma tartaruga de Galápagos e ferramentas utilizadas por povos ancestrais (inclusive do Sul do continente americano), como as boleadeiras e pontas de projétil.

“Fortalecendo o diálogo com os territórios onde aporta, o evento destaca aspectos da história e da paisagem locais, com seus povos originais e vida marinha, em uma história que remonta a 12 mil anos, quando grupos de caçadores e coletores nativos desbravaram o vasto território que hoje constitui o Rio Grande do Sul”, ressalta o texto de divulgação. “Adaptando-se ao clima frio e paisagens inóspitas, esses povos conviveram com animais de grande porte, como preguiças gigantes.”

Vale lembrar que foi na atual região de Maldonado, no Uruguai, foi uma das quais onde atracou o célebre navio “Beagle”, utilizado pelo cientista britânico. De suas observações nessa parte do globo terrestre resultaram registros sobre o uso de boleadeiras, por exemplo.

Visita virtual

Será também disponibilizado um ambiente virtual que permite navegar por trechos da mostra, ter acesso a jogos educativos e material acessível a portadores de deficiências auditivas e visual. Dentre as atrações, um jogo de memória sobre as diferentes raças de cachorro, inspirado no interesse de Darwin pela variação das plantas e animais domesticados ao longo da História.

O público poderá brincar de acertar quais frutas são nativas do Brasil e quais não são, além de poder polinizar plantas e vivenciar uma experiência estética interativa diferente por meio da obra inédita “DNA”: são cinco jogos e três animações, criados por equipe multidisciplinar. Esses conteúdos poderão ser acessados através de QR codes espalhados pelo Farol Santander.

Ingressos

“Darwin – Origens & Evolução” terá visitação de terças a sábados (10h-19h) e aos domingos e feriados (11h-18h). Ingressos a R$ 17, com meia-entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda, menores com idade até 15 anos, doadores de sangue regulares, professores, aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência (e eventual acompanhante).

Já para crianças de até 2 anos e 9 meses, escolas públicas, ONGs e instituições sem fins lucrativos a entrada é franca. Além disso, o público em geral tem acesso gratuito no último domingo de cada mês tem acesso gratuito e clientes do banco Santander têm direito a desconto. O Farol Santander está localizado na rua Sete de Setembro nº 1028, junto à Praça da Alfândega (Centro Histórico).

(Marcello Campos)

