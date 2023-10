Mundo Governo do Brasil pede para que Israel não bombardeie abrigo de brasileiros em Gaza

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Rosary Sister School foi providenciada pela Representação Diplomática do Brasil junto à Palestina. Foto: Reprodução A Rosary Sister School foi providenciada pela Representação Diplomática do Brasil junto à Palestina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo brasileiro solicitou para Israel que não ataque a escola católica em que 13 dos 28 brasileiros que moram na Faixa de Gaza estão reunidos. Esse mesmo edifício, a Rosary Sister School, já foi alvo de um ataque do exército israelense em 2021. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

No total, 30 brasileiros haviam se registrado junto ao Escritório de Representação do Brasil em Ramallah (Cisjordânia) para sair do território sob ataque. Mas dois desistiram de integrar o grupo. Restam 15 crianças, seis mulheres adultas, seis homens adultos e uma mulher idosa. O resgate destes brasileiros é complicado devido ao bloqueio em que vive Gaza – desde 2007.

O local foi providenciado pela Representação Diplomática do Brasil junto à Palestina. No ambiente, os brasileiros recebem apoio e atendimento psicológico para atenuar as consequências dos bombardeios. A maior preocupação é com as crianças. Para retirar os brasileiros de Gaza, o Itamaraty já providenciou dois ônibus que deverão ser identificados com a bandeira do Brasil para que não sejam alvo de ataques.

Entre os abrigados está Bader Monir Bader, de 11 anos. Em vídeo obtido pela CNN, o garoto agradece por estar na escola.

“Eu tô muito feliz porque eu estou nesta escola. Nessa escola eu me senti com muita segurança porque aqui a gente não pode morrer. Aqui o chão é limpo, tudo é limpo. A gente tem… cada um tem uma casa sozinha aqui. Essa escola é muito melhor pra mim do que ficar de casa”, disse.

As tratativas para a evacuação do grupo da área estão sendo realizadas. Primeiro, o Itamaraty aguarda a autorização do Egito para que os brasileiros ingressem no país e de lá possam embarcar para o Brasil.

À CNN, o embaixador Alessandro Candeas relatou que a lista de brasileiros a serem repatriados foi entregue ao Egito, às autoridades de Israel e também ao “grupo que controla de fato” a Faixa de Gaza para garantir “a segurança” dos brasileiros. O embaixador, no entanto, reforçou que não há relação oficial com o grupo radical islâmico Hamas, que domina a região.

Na noite desta quinta-feira (12), o presidente Lula informou em suas redes sociais, que conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Lula disse ter feito apelo por corredor humanitário que permita aos civis deixar Gaza rumo ao Egito.

“Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança”, escreveu.

“Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais”, disse.

O petista escreveu ainda ter reafirmado no telefonema “condenação brasileira aos ataques terroristas”. Afirmou ter agradecido ao presidente israelense pelo apoio na operação de retirada de brasileiros da região do confronto.

Ao todo, 494 brasileiros já foram deslocados desde o início da operação. Fontes do governo e do Itamaraty calculam que a atual operação de repatriação de brasileiros (cerca de 2 mil devendo retornar de Israel e da Palestina) já é considerada a maior feita pelo Brasil em situações de conflito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-do-brasil-pede-para-que-israel-nao-bombardeie-abrigo-de-brasileiros-em-gaza/

Governo do Brasil pede para que Israel não bombardeie abrigo de brasileiros em Gaza

2023-10-12