Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Gre-Nal volta a Arena após dois anos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Neste sábado (8), Grêmio e Inter se enfrentam, às 21h, na Arena, para o primeiro clássico de 2025. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

O Tricolor busca se recuperar após a primeira derrota do ano. O clube foi superado pelo Juventude por 2 a 0 na última rodada, mas ainda lidera o Grupo A com 10 pontos, dois a mais que o Guarany de Bagé. Caso vença o Gre-Nal, o time fica mais próximo da semifinal do estadual.

O Colorado, invicto na competição, venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0 na última rodada. A equipe de Roger Machado é dona da melhor campanha do campeonato com 13 pontos. Em caso de vitória, combinado com uma derrota do Caxias para o São Luiz, já estará classificado para a próxima fase.

O clássico Gre-Nal está de volta a Arena após dois anos. Essa pausa de jogos na casa gremista ocorreu devido as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, e a última partida no estádio aconteceu no dia 21 de maio de 2023, quando venceu o Colorado por 3 a 1. Curiosamente, essa foi a última vitória do Tricolor no clássico. O Inter venceu as quatro partidas seguintes.

Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros voltará a usar o time principal após poupar jogadores contra o Juventude. Gabriel Grando deve retomar sua titularidade após a estreia de Tiago Volpi. Braithwaite chega como a principal esperança de gols do time.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Inter

Alan Patrick é um dos principais nomes do clássico nas últimas partidas, com quatro gols marcados em Gre-Nal. Roger Machado também poupou alguns de seus titulares na última partida e deve chegar com força máxima no clássico. Borré, autor do gol da última, vitória tenta decidir mais uma vez.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Klein;

Rafael Klein; Assistente 1: Rafael da Silva Alves;

Rafael da Silva Alves; Assistente 2: Maira Mastella Moreira;

Maira Mastella Moreira; VAR: Daniel Nobre Bins;

Daniel Nobre Bins; Quarto árbitro: Francisco Soares Dias.

