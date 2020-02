Colunistas Neste sábado, Onyx decide sua situação no governo

Por Flavio Pereira | 1 de fevereiro de 2020

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Ficou para este sábado um encontro do ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni com o presidente Jair Bolsonaro, para definir qual será o seu papel no governo. O próprio Onyx revelou ontem que terá uma reunião na manhã de hoje para tratar do assunto.

Mistério no ar

O presidente Jair Bolsonaro, ao esquivar-se ontem de qualquer resposta sobre o tema, aumentou o mistério quanto ao papel que será destinado no governo a Onyx Lorenzoni, um parceiro de primeira hora.

As especulações em Brasília

A Agência Globo tratou da possibilidade de saída do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil. No Palácio do Planalto, ontem, a bolsa de especulações indicava que Onyx Lorenzoni poderia migrar para o Ministério da Educação. Segundo relatos de auxiliares do presidente e de ministros, o titular da pasta, Abraham Weintraub, poderia migrar para a Secretaria-Geral e Jorge Oliveira iria para a Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente sobre qualquer mudança.

Elogios de Rodrigo Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia elogia o ministro Onyx Lorenzoni, seu colega de partido. Ontem, não quis comentar a mudança que tirou da Casa Civil a gestão do Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil para o ministério da Economia.

“O ministro Onyx tem uma boa relação com todos nós, é do meu partido (DEM) e não cabe a mim fazer críticas sobre a transferência. É uma decisão que não passa pelo Parlamento. E o ministro Onyx que é o coordenador da articulação do Governo, papel da Casa Civil, vai ter mais liberdade para fazer esse trabalho.”

Os 90 anos de Pedro Simon

Será neste sábado a homenagem que o MDB prestará ao ex-senador Pedro Simon, que completou 90 anos. Um evento denominado “Pedro Simon 90 anos, uma trajetória de lutas” será realizado no Capão da Canoa Futebol Clube a partir das 9 horas. Já confirmaram presenças o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, e a senadora Simone Tebet, além de líderes do Sul do País.

