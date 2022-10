Últimas Netflix volta a crescer após período de turbulências e perda de assinantes

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

O lucro da plataforma no terceiro trimestre foi de US$ 1,3 bilhão, abaixo dos US$ 1,4 bilhão do mesmo trimestre do ano anterior. Foto: Reprodução O lucro da plataforma no terceiro trimestre foi de US$ 1,3 bilhão, abaixo dos US$ 1,4 bilhão do mesmo trimestre do ano anterior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após registrar perda de dois quartos de assinantes, a Netflix parece estar de volta aos trilhos. A empresa de streaming informou nesta terça-feira (18) que atingiu 2,4 milhões de assinantes no terceiro trimestre de 2022 – um número que superou em muito as expectativas de 1 milhão de assinantes.

Além disso, a empresa disse que provavelmente adicionará 4,5 milhões de assinantes no quarto trimestre, o que também está à frente do que os investidores esperavam.

Em suma, a Netflix aparentemente voltou a crescer depois de ver seu estoque e reputação serem atingidos durante todo o ano devido a perdas de assinantes. Atualmente, possui 223 milhões de usuários em todo o mundo.

A notícia disparou as ações da empresa, que atingiu alta de 13% nesta terça-feira nas negociações após o expediente.

O lucro da plataforma no terceiro trimestre foi de US$ 1,3 bilhão, abaixo dos US$ 1,4 bilhão do mesmo trimestre do ano anterior. A receita aumentou cerca de 6% ano a ano, para US$ 7,9 bilhões. Ambas as métricas ficaram à frente do que a empresa projetou para o trimestre.

“Depois de um primeiro semestre desafiador, acreditamos que estamos no caminho para reacelerar o crescimento”, disse a empresa em sua carta aos acionistas.

Anúncios para o resgate?

Os ganhos desta terça-feira foram um retorno à forma da Netflix e, embora possa não estar crescendo em seu ritmo anterior, também não é a mesma empresa que era. A plataforma lançou o “Basic with Ads”, seu plano de assinatura suportado por anúncios, na semana passada.

O novo pacote, que custará US$ 6,99 por mês nos EUA e estará disponível em 3 de novembro, é uma grande mudança estratégica para a gigante do streaming, que disse por anos que ter comerciais no serviço não era algo que queria fazer.

Mas após o difícil 2022 que a Netflix teve até agora, a empresa sabia que precisava fazer algumas escolhas difíceis.

A companhia relatou em abril uma perda surpreendente de assinantes pela primeira vez em mais de uma década. Suas ações despencaram, a empresa perdeu bilhões em valor de mercado, centenas de funcionários foram demitidos e o futuro da queridinha da mídia estava em questão.

A Netflix precisava mostrar aos investidores que poderia trazer mais dinheiro, já que seu crescimento de assinantes estava aparentemente diminuindo. Oferecer um plano de publicidade mais barato era a única maneira de fazer isso.

“Como discutimos nos últimos trimestres, melhorar nossa estratégia de preços é um importante foco de curto prazo”, escreveu a empresa nesta terça-feira. Observando que a “reação dos anunciantes até agora tem sido extremamente positiva”.

“Acreditamos que mais opções, especialmente para consumidores mais conscientes dos preços, se traduzirão em receita incremental significativa e lucro operacional ao longo do tempo”, disse em comunicado.

“Dito isso, ainda é muito cedo e, como mantemos nossos planos existentes sem anúncios, levará tempo para construir nossa base de membros e a receita de anúncios associada.”

A Netflix acrescentou que o compartilhamento de senhas, outra maneira de aumentar a receita, seria implementado “de forma mais ampla” a partir do início do próximo ano.

