Porto Alegre Operação conjunta em ferros-velhos da Zona Sul de Porto Alegre resulta em cinco prisões

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Receptação de fios elétricos furtados é um dos alvos da ofensiva.

Realizada nesta terça-feira (18), uma nova operação conjunta de combate ao furto e receptação de cabos elétricos teve como alvo nove ferros-velhos em bairros da Zona Sul de Porto Alegre. O saldo foi a prisão de cinco suspeitos e a interdição de três estabelecimentos por problemas como falta de alvará, armazenamento de materiais sem indicação de procedência e “gato de luz”.

Também foi apreendida grande quantidade de fios de cobre. A ofensiva foi conduzida pela secretarias municipal e estadual de Segurança Pública, contando com quase 80 agentes.

Participaram, ainda, equipes da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, fiscais municipais, agentes de trânsito da EPTC, servidores do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), técnicos da CEEE Equatorial e de empresas de telefonia.

A força-tarefa foi deflagrada no final de abril, em caráter permanente, para combater crimes de receptação, furto e roubo de fios e outros itens do patrimônio público da cidade. Desde então, foram realizadas prisões e recuperados diversos materiais furtados, além de interditados ferros-velhos.

Além disso, desde a metade de agosto vigora na cidade uma legislação que regulamentou as atividades do segmento, endurecendo o combate ao comércio ilegal de materiais, cuja procedência deve ser identificada. Do contrário, a autorização de funcionamento é cassada, com risco de interdição e multa após conclusão de processo administrativo.

Qualquer cidadão pode colaborar com denúncias, de forma anônima, por meio do telefone 153 (Guarda Municipal) ou através do aplicativo “Detetive Cidadão”, que pode ser baixado para celular.

Ofensiva anterior

Na quinta-feira passada (13), dois ferros-velhos foram interditados e um terceiro autuado por irregularidades constatadas durante operação conjunta realizada no bairro São José, na Zona Leste de Porto Alegre.

Foram localizados materiais sem origem comprovada, como pneus e escadas. Outro estabelecimento também foi autuado por não apresentar alvará de funcionamento.

A ação contou com mais de 25 agentes de segurança, com apoio de servidores municipais e técnicos de empresas de telefonia e energia. A ofensiva teve como alvo cinco ferros-velhos na região. Um suspeito foi preso por furto de energia.

Participaram efetivos da Guarda Municipal, do 19º Batalhão de Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, fiscais municiais e agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação.

(Marcello Campos)

