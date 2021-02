Mundo Nevasca no Nordeste dos Estados Unidos deixa ao menos 7 mortos e 3 desaparecidos

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Essa é uma das maiores nevascas dos últimos anos. (Foto: Reprodução)

Ao menos sete pessoas morreram por conta da nevasca que atingiu o nordeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (3), que estimam que essa deve ser a pior tempestade na região em pelo menos uma década.

No Colorado, três esquiadores estão desaparecidos depois de uma avalanche. Em Nova Jersey, estado mais atingido pela tempestade, a neve chegou a se acumular em uma camada de quase um metro de altura. Na cidade de Nova York, por exemplo, nevou mais nos últimos dias do que durante todo o inverno do ano passado.

Ainda na segunda-feira (1º), toda a região recebeu um alerta para fortes tempestades de neve, segundo boletim do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

A previsão do NWS era de que toda a região pudesse chegar a ser coberta por uma camada de até 60 centímetros de neve – mas o número foi maior em algumas áreas.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ordenou o fechamento das escolas e restringiu os deslocamentos não essenciais. Poucas pessoas foram afetadas, no entanto, já que muitos alunos assistem a aulas online e milhares de empregados trabalham de casa devido à pandemia.

O prefeito também suspendeu a vacinação contra a covid-19 em vários pontos da Costa Leste, que voltam, lentamente, a distribuir suas doses, e proibiu os restaurantes de atender os clientes em mesas externas.

“Esta é uma situação perigosa, onde há risco de morte. Espere vários fechamentos (…) e se não forem trabalhadores essenciais, fiquem em casa”, pediu, por sua vez, o governador de Nova York, Andrew Cuomo.

A tempestade, com ventos de 80 quilômetros por hora, levou o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir alertas em diversos estados da costa leste. Mais de 1,6 mil voos foram cancelados, a maior parte em Boston, Nova York, Philadelphia e Washington. O presidente Joe Biden reagendou uma visita ao Departamento de Estado devido ao mau tempo.

Estado de emergência

Na segunda, a cidade de Nova York entrou em estado de emergência com escolas fechadas e voos cancelados. Os aeroportos já começaram a operar novamente.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, decretou estado de emergência em toda a região. Ele também ordenou a suspensão de transportes públicos.

Em Washington, a neve começou a cair na madrugada de domingo (31).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo