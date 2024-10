Esporte Neymar chora ao falar sobre retorno ao futebol: “A coisa que mais amo”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

O vídeo tem depoimentos de ex-atletas como Zico e Taffarel e há cenas com o momento da lesão, (Foto: Divulgação)

Neymar publicou um vídeo onde chora ao comentar o retorno ao futebol. “A coisa que mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe, é mais um dia de sofrimento”, diz o atleta. Após um ano sem entrar em campo por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar está de volta. O craque brasileiro será relacionado para a partida do Al-Hilal diante do Al-Ain, pela segunda rodada da Champions League da Ásia, nesta segunda-feira (21).

No vídeo, Neymar afirma que, sobre seu afastamento, “a solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que iria passar o Pelé em gols pela Seleção Brasileira. Eu tava num momento muito maravilhoso na minha vida por causa desse objetivo”.

O vídeo tem depoimentos de ex-atletas como Zico e Taffarel. Há cenas com o momento da lesão, em partida pela Seleção Brasileira contra Uruguai, em 2023, e uma dolorosa recuperação.

Neymar começará o jogo contra o Al-Ain no banco de reservas. O Al-Hilal é líder tanto na Champions da Ásia quanto no Campeonato Árabe.

O jogador completa um ano afastado dos gramados por conta de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, que aconteceu no dia 17 de outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

A CBF monitora a situação de Neymar à distância de olho na convocação para a data Fifa de novembro, quando encara a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador. A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 e a definição dos 23 nomes divulgada dia 1º de novembro. Os prazos são importantes para que Neymar tenha chances de ser convocado. As informações são da CNN e do GE.

