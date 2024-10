Esporte Neymar é relacionado no Al-Hilal e deve voltar aos gramados nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

"Sei que estão ansiosos. Eu também estou. Mas no dia 21 de outubro, estou de volta", disse Neymar. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A volta do atacante brasileiro Neymar aos gramados deve ocorrer nesta segunda-feira (21), pelo time saudita do Al-Hilal. O camisa 10 foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus para o duelo contra o Al-Ain pela Champions da Ásia, após um ano de tratamento para grave lesão no joelho esquerdo. “Sei que todos estão ansiosos. Eu também”, declarou o atleta.

O clube informou que o camisa 10 participou do treinamento desse sábado (19) junto ao restante da equipe. Em vídeo, o Al-Hilal celebrou a recuperação de sua grande estrela.

Jorge Jesus havia indicado que Neymar poderia ficar à disposição para o jogo de segunda-feira, mas preferiu não cravar que o atleta seria relacionado para o confronto. O treinador elogiou a evolução do brasileiro no processo de recuperação. A comissão técnica de Jesus se cerca de cuidados para o retorno de Neymar.

Como não está inscrito na liga saudita, Neymar está regularizado para jogar apenas na Champions e copas nacionais até o fim de 2024. O último jogo oficial dele pelo Al-Hilal foi em outubro do ano passado, contra o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Ele completou um ano sem jogar por causa da lesão sofrida no jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O craque voltou a treinar com o elenco do Al-Hilal no último dia 29. As informações são do GE.

