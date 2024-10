Esporte Caso Walewska: Justiça determina que viúvo desocupe imóvel da campeã olímpica de vôlei falecida em 2023

Os dois eram casados em regime de comunhão parcial de bens. (Foto: Reprodução)

A Justiça de São Paulo determinou que Ricardo Alexandre Mendes, viúvo da campeã olímpica de vôlei Walewska, desocupe o imóvel de propriedade da ex-jogadora. O imóvel em questão é um apartamento no condomínio Ciragan Home, na Bela Vista, região central de São Paulo. Ricardo teria alugado o apartamento de forma irregular.

“Ricardo não tinha posse do imóvel e nem poderes para, em nome próprio ou não, alugar o imóvel a terceiros”, diz parte da decisão assinada pelo juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível de São Paulo. A ação foi movida pela W. M. Serviços Esportivos Ltda, empresa da qual Walewska era sócia.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o viúvo alegou ilegitimidade no pedido, afirmando que o contrato de locação foi firmado em seu nome com a anuência da atleta. Ricardo alegou que os valores recebidos seriam para pagar dívidas do casal e que, apesar de Maria Aparecida, mãe de Walewska, ser sócia na empresa, ela não tinha voz ativa nas decisões da marca. A defesa de Ricardo disse que vai recorrer da decisão.

Walewska Oliveira, campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, morreu em 21 de setembro do ano passado. Ela caiu da área de lazer do prédio em que morava.

Os dois eram casados em regime de comunhão parcial de bens. Em depoimento à polícia, o empresário confirmou estava em crise no relacionamento com a atleta, que não deixou testamento, mas escreveu cartas que foram anexadas no processo que corre na Justiça.

Walewska morreu aos 43 anos, depois de cair do 17º andar do prédio onde morava, em São Paulo. Segundo os pais, a ex-jogadora de vôlei investia no ramo imobiliário. Ao todo, ela tinha 23 imóveis – 22 deles em São Paulo, equivalentes a cerca de R$ 38 milhões, mais aplicação de R$ 5 milhões.

Segundo Ricardo, Walewska “era compulsiva por compra” e “dilapidou boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de casados”.

Na época, os pais de Walewska entraram na Justiça pedindo que Ricardo seja excluído da herança.

“Comprar roupa, comprar as coisas pra ela, mas vender imóvel para gastar dinheiro, ela não tinha essa compulsão. Essas coisas de ele falar dela, eu acho que era muito feio para ele”, disse Geraldo ao “Fantástico”. “Ele está tentando manchar a imagem dela”, acrescentou dona Maria. As informações são do jornal O Globo.

