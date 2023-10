Esporte Neymar compartilha mensagem com seguidores após sofrer nova lesão

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Atacante deve ficar, no mínimo, seis meses fora de ação. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Neymar usou as redes sociais para comentar a lesão sofrida na derrota da seleção brasileira, por 2 a 0, contra o Uruguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em uma breve mensagem compartilhada com os seguidores no Instagram, o atacante citou um versículo bíblico e não deu detalhes sobre a contusão. Ela faria exames de imagens mais detalhados nesta quarta para aferir o grau da lesão.

“Esse foi o versículo que coloquei antes da partida: ‘em seu coração, o homem planeja seu caminho. Mas o Senhor determina seus passos.’ Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Deus”, publicou o jogador, que deixou o estádio em Montevidéu amparado por muletas.

Neymar se machucou ainda no primeiro tempo do confronto com os uruguaios e deixou o campo de maca, chorando bastante. O atacante sofreu uma torção no joelho esquerdo e tem suspeita de grave lesão nos ligamentos. Jogadores brasileiros e uruguaios demonstraram preocupação com camisa 10 após o lance.

O craque da seleção brasileira foi embora do estádio Centenário, em Montevidéu, com o joelho imobilizado e usando muletas. Apesar da contusão, ele sorriu ao cumprimentar algumas crianças na zona mista. Ele realizará exames no Brasil para diagnosticar a gravidade da lesão. Neymar está sendo acompanhado pelos médicos da seleção. Os jogadores já foram dispensados de volta para seus respectivos clubes.

Seis meses

Aos 31 anos, o craque da seleção já havia ficado parado por seis meses depois de machucar o tornozelo direito, em fevereiro, enquanto ainda atuava pelo Paris Saint-Germain. Ele passou por cirurgia. Em agosto, pouco tempo depois de ser negociado com o Al-Hilal, o atacante foi diagnosticado com duas lesões no músculo femoral da perna direita, adiando sua estreia pelo time da Arábia Saudita. Durante a Copa do Mundo do Catar, perdeu duas partidas da fase de grupos por causa do problema no tornozelo.

Sem um diagnóstico preciso, ainda não é possível saber a importância da lesão e o procedimento clínica. Não está descartada nova cirurgia. Neymar é recém-contrato pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, do técnico Jorge Jesus. Ele tem contrato de dois anos.

O Al-Hilal se manifestou sobre a contusão do craque nas redes sociais.

“Os exames médicos realizados por Neymar confirmaram a lesão do ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco do joelho. Ele será submetido a uma cirurgia e depois a um programa de tratamento que será determinado posteriormente. Volte mais forte, Neymar!”, escreveu o clube.

Por mês, o Al-Hilal paga R$ 71,5 milhões de salários a Neymar. Se ficar os seis meses parado, o atacante vai receber cerca de R$ 430 milhões sem entrar em campo. Nos dois anos de contrato com o clube da Arábia Saudita, o atleta receberá cerca de R$ 1,7 bilhão.

