Esporte Neymar tem confirmada ruptura de ligamento do joelho esquerdo

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

O craque deve voltar a jogar somente em 2024. (Foto: Reprodução)

Neymar teve o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira. A lesão aconteceu no fim do primeiro tempo do duelo entre a seleção brasileira e a uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com informações da entidade, Neymar terá de passar por uma cirurgia para correção da lesão. Ainda não há data confirmada para a operação. Assim que sentiu a lesão, o atacante de 31 anos pediu atendimento médico e foi substituído.

Na saída do Estádio Centenário de Montevidéu, após a derrota do Brasil, por 2 a 0, para o Uruguai, Neymar usou um par de muletas do tipo canadense para se locomover e estava com o joelho esquerdo imobilizado.

O departamento médico da CBF se mantém em contato com seus pares no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita em que atua Neymar. Não foi informado o prazo de recuperação para o craque. No entanto, casos como este costumam demorar ao menos seis meses. O camisa 10 será desfalque por longo período, voltando a jogar somente em 2024.

Pior momento

Neymar afirmou que este é o pior momento que vive em sua carreira e que precisará muito do apoio de familiares e amigos. O atacante adotou um tom de tristeza e disse que tem de renovar sua força.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais… Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho”, escreveu Neymar.

Dos 30 problemas físicos de Neymar na carreira, esse foi o primeiro no joelho esquerdo. Até então, o craque não havia sofrido lesões na região.

Repercussão

O Al-Hilal, em suas redes sociais, desejou sorte a Neymar na recuperação. “Voltei mais forte”, escreveu o clube. A mensagem foi acompanhada de uma foto de Neymar deixando o campo chorando. O clube saudita também informou que o atacante será submetido a um programa de tratamento que será determinado mais adiante.

Neymar foi contratado pelo Al Hilal em agosto deste ano e custou 90 milhões de euros (R$ 483,5 milhões) aos cofres do time árabe. Com a camisa do atual clube, o craque soma cinco partidas, com um gol marcado e duas assistências concedidas.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) também se manifestou sobre a lesão de Neymar. “Desejamos a você uma ótima recuperação”, publicou a entidade máxima da modalidade.

