A Justiça da Espanha absolveu, nesta terça-feira (13), o atacante Neymar e os demais processados por supostas irregularidades na sua contratação pelo Barcelona, em 2013. A decisão seguiu a recomendação do Ministério Público, que retirou as acusações na reta final do processo.

O veredicto inocentou todos os acusados de suposta corrupção pelo fundo de investimentos brasileiro DIS. A empresa pedia a prisão de Neymar e o pagamento de multas milionárias por parte do seu pai e dos ex-dirigentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Bartomeu, além do ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues.

Os réus foram ouvidos pela última vez no final de outubro, após a decisão da Promotoria da Espanha de retirar as acusações e pedir a absolvição do jogador. Na ocasião, Neymar e seu pai preferiram manter o silêncio e apenas retificaram o que já haviam declarado no início do julgamento. O pai do jogador defendeu a operação que resultou na venda de Neymar para o Barcelona.