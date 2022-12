Polícia Desarticulada quadrilha que ameaçava e extorquia empresários no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga Foto: Polícia Civil/Divulgação Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por extorsões, mediante ameaças com armas de fogo, contra empresários de diversas cidades do Vale do Sinos.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão nos municípios de Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga.

“Desde meados de 2021, a Polícia Civil vinha recebendo informações a respeito do grupo, que se caracteriza por ir pessoalmente até estabelecimentos comerciais, munido com informações pessoais de potenciais vítimas. A quadrilha se diferencia por escolher alvos, monitorá-los fisicamente, para depois confrontar suas vítimas com fotografias, exigindo dinheiro, pagamentos semanais, sob pena de praticarem violência contra familiares. Na maioria das vezes, são utilizadas fotografias de filhos, esposas ou idosos, familiares das vítimas, retiradas de redes sociais”, explicou a corporação.

Em Campo Bom e Sapiranga, foram presos dois criminosos que praticavam as extorsões. No segundo município, um terceiro indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais apreenderam dinheiro e entorpecentes.

Um dos presos, apontado como líder do esquema, possui antecedentes criminais por homicídio qualificado, extorsão com emprego de armas de fogo e já havia sido preso pela Polícia Federal por envolvimento em uma tentativa frustrada de roubo a uma agência bancária em 2021.

