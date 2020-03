Celebridades Neymar e apresentadora veem jogo juntos e fãs apontam affair

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Jornalista e apresentadora Janin Ullman e Neymar. Foto: Reprodução Jornalista e apresentadora Janin Ullman e Neymar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neymar não veio ao Brasil para curtir o Carnaval, mas segue animando os fãs mesmo na Europa: após compartilhar uma foto com a jornalista e apresentadora alemã Janin Ullman, de 38 anos, em um jogo do Paris Saint-Germain, a imprensa internacional e os fãs do atacante do PSG indicaram um romance entre os dois. Oficialmente, Neymar está solteiro desde seu término com Bruna Marquezine.

Valentine’s Day

O primeiro registro dos dois juntos aconteceu em fevereiro, no Valentine’s Day, data equivalente ao Dia dos Namorados no resto do mundo. “Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Feliz Dia dos Namorados, Neymar”, escreveu a alemã, sem esconder o tom de brincadeira da postagem. No entanto, desde então, o atacante do time europeu começou a segui-la nas redes sociais e curte todas as postagens.

Fãs: “Casa do Neymar?”

Na manhã deste domingo (1º), após assistir o jogo do time francês, Janin compartilhou um vídeo e o local chamou atenção de internautas. “Essa é a casa do Neymar?”, apontou um. Outro já cravou o possível romance: “Mas uma para coleção do menino Ney”.

A diferença de idade entre os dois também rendeu comentários. “Ela tem 38 anos, o Neymar tem 28 anos”, notou uma terceira internauta. E houve ainda quem fizesse piada sobre o atleta, alvo de uma carta aberta do atual marido de Carol Dantas. “Cuidado com o Neymar, uma rajada de vento e o homem se deita no chão e rola para longe”, escreveu mais um.

