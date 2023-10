Esporte Neymar é atingido por saco de pipoca após empate da Seleção Brasileira com a Venezuela por 1 a 1; veja como foi

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

O jogador ficou irritado com o ataque e disparou xingamentos contra os torcedores Foto: Reprodução de TV O jogador ficou irritado com o ataque e disparou xingamentos contra os torcedores. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na noite de quinta-feira (12), Neymar foi alvo de um saco de pipoca arremessado por um torcedor na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O episódio aconteceu quando o camisa 10 deixava o campo a caminho do vestiário. O jogador ficou irritado com o ataque e disparou xingamentos contra os torcedores que estavam no setor do estádio de onde o saco de pipoca foi lançado.

Depois, em entrevista, ele comentou o caso. “Obviamente, é muito triste. Não venho aqui de férias, muito menos para passear. Vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender meu País. Obviamente, a gente está ali fazendo nosso melhor, dando nosso melhor, e, muitas vezes, o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Esse torcedor arremessou eu nem vi o que foi. Só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso”, declarou o atacante, visivelmente incomodado.

“Esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer. É muito ruim para o futebol, para o ser humano. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu”, prosseguiu Neymar.

Ele também comentou sobre o empate com a Venezuela. “Não acho que a gente jogou mal. Tentamos, buscamos criar oportunidades, conseguimos algumas, o goleiro deles foi bem. Infelizmente, eles acharam uma bola e acharam o empate. Esses detalhes e erros a gente tem que buscar consertar para não ser surpreendido”, analisou o camisa 10.

Veja abaixo o momento em que Neymar é atingido pelo saco de pipoca:

