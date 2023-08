Esporte Neymar e Barcelona chegam a acordo para a volta do jogador

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017. Foto: Divulgação/FC Barcelona Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017. (Foto: Divulgação/FC Barcelona) Foto: Divulgação/FC Barcelona

Neymar está muito perto de acertar o seu retorno ao Barcelona. De acordo com informações do programa de TV da Espanha El Chiringuito, ambas as partes chegaram a um acordo para o brasileiro receber 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões, na cotação atual) líquidos por temporada mais bônus, com um contrato de duas temporadas, podendo renovar por mais um.

Contudo, para que o craque de 31 anos retorne para a Catalunha, é necessário que outras duas partes sejam cumpridas: a rescisão do craque brasileiro com o Paris Saint Germain, visto que o time espanhol não possui poder financeiro para pagar o que os franceses pedem, e as saídas de alguns jogadores do Barça. Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017.

Atualmente, o camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG tem um valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões).

Além disso, Neymar recebe cerca de 40 milhões de euros (R$ 216 milhões) por ano e teria que abrir mão do seu alto salário, já que nenhum clube na Europa estaria disposto a pagar esse valor.

Segundo o canal de televisão espanhol, ambos os lados estão otimistas com o acerto e acreditam que Neymar será jogador do Barcelona em breve.

O brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. No entanto, o jogador com passagens por Santos e Barcelona não é querido por grande parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar na frente de sua casa, pedindo sua saída, no decorrer da última temporada.

Neymar ficou fora de treinamentos em campo na terça e na quarta-feira, mas chegou a participar das atividades na quinta.

Ele está em recuperação de uma virose, e é dúvida para a primeira rodada do Campeonato Francês. O PSG recebe o Lorient, neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

A imprensa francesa diz que são aguardadas manifestações das arquibancadas sobre o futuro do brasileiro e de Mbappé.

O jornal L’Equipe divulgou uma carta que o clube teria enviado ao astro francês sobre uma possível saída sem custos ao fim da temporada europeia que segue até maio do ano que vem.

Segundo a publicação, o PSG chegou a dizer que iria demitir funcionários caso não consiga faturar com uma saída do astro. Após recusar uma extensão de contrato até 2025, Mbappé planeja atuar no Real Madrid, arquirrival do Barcelona, na próxima temporada. Os franceses desejam uma venda para que o astro não saia de graça.

“Estaríamos então confrontados com a necessidade de transferência de jogadores, de rever a política de integração dos jovens formados no clube na equipa principal e muito provavelmente teríamos de iniciar uma vaga de demissões. Isso colocaria em xeque tudo o que foi construído dentro do clube”, dizia o trecho.

