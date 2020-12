Brasil Neymar e Gabriel Jesus mandam recado a garoto vítima de injúria racial

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Neymar e Gabriel Jesus, atacantes do PSG e do Manchester City enviaram na sexta-feira (18) vídeos com mensagens de apoio a Luiz Eduardo, de 11 anos. O menino teve divulgado um vídeo chorando ao contar ter sido vítima de injúria racial em um jogo entre escolinhas de futebol no interior de Goiás.

Recentemente Neymar vivenciou situação semelhante na Liga dos Campeões. Ele encorajou Luiz Eduardo a não desistir do sonho de ser jogador de futebol, desejou força e disse estar “na torcida”.

“Fala, Luiz Eduardo, aqui é o Neymar. Vi que você passou uma situação completamente chata, triste. Infelizmente, a gente anda passando por esse tipo de coisa que não cabe mais hoje em dia. Quero te desejar força, espero que você não desista do que você ama fazer, que é jogar futebol. Força, transforme ela em treino, dedicação, em amor ao que faz, aos pais, à família, a todos, sem cor, sem raça nenhuma. Um beijo, foca com Deus, sucesso, tô na torcida por você. Um abraço”, disse o jogador.

Gabriel Jesus também enviou uma mensagem a Luiz Eduardo. Ele vem reforçando a necessidade de uma posição firme na luta contra o racismo.

“Através desse vídeo quero te dar um grande abraço e pedir que você tenha forças neste momento. Vi seu vídeo, fiquei bastante triste pelo ocorrido, e quero te pedir para que não ligue para essas pessoas, não ligue para o que os outros falam. Siga em frente, forte, por mais difícil que seja. Um grande abraço e espero que você fique bem e continue sendo esse menino iluminado e alegre”, disseGabriel.

Além de Neymar e Gabriel Jesus, Hugo Souza, goleiro do Flamengo, e o ala da seleção brasileira de futsal e do Benfica, Arthur Guilherme, que é de Uberlândia, mesma cidade do garoto, também enviaram mensagens a Luiz Eduardo na sexta-feira.

O caso

Na última quarta-feira (16), Luiz Eduardo participava de um jogo pela Caldas Cup, em Caldas Novas, Goiás, pelo time sub-11 da Uberlândia Academy.

Depois do jogo, que terminou com a vitória sobre a S.E.T, o menino saiu chorando, e contou ter ouvido ofensas do treinador adversário durante o jogo.

“O cara falava assim ‘Fecha o preto aí, ó!’. Aí eu aguardei para falar no final com os pais. Falou um ‘tantão’ de vezes”, relatou o menino.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o garoto prestou depoimento à Polícia Civil na sexta-feira. O técnico adversário acusado pelo garoto nega que tenha dito a frase e disse estar sofrendo ameaças depois da repercussão do caso. O homem foi suspenso provisoriamente pela organização da competição.

