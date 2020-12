Mundo Índia ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19

País deve iniciar uma campanha de vacinação em massa antes do Ano-Novo.

A Índia ultrapassou neste sábado (19) os 10 milhões de casos de Covid-19, com mais de 25 mil contágios nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde indiano.

As autoridades sanitárias indianas disseram que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 347 óbitos e 25.152 casos de Covid-19, o que torna a Índia no segundo país do mundo com maior número de infecções.

Desde o início da pandemia foram contabilizados 145.136 mortes devido à doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, enquanto 9,6 milhões de doentes foram considerados recuperados, de acordo com a mesma fonte.

O país deve iniciar uma campanha de vacinação em massa antes do Ano-Novo.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortes resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Doença desconhecida

No início do mês uma doença ainda não identificada levou centenas de pessoas a serem hospitalizadas na cidade indiana de Eluru, com uma morte registrada. Nenhum dos pacientes internados estava infectado pelo coronavírus.

Mais de 300 pessoas foram hospitalizadas no primeiro final de semana de dezembro por causas desconhecidas, mas com sintomas comuns, segundo anunciaram as autoridades indianas no dia 7. Os pacientes apresentavam sintomas como convulsões, perda de consciência e náuseas.

Pelo menos um dos doentes hospitalizados morreu, após uma parada cardiorrespiratória, e as autoridades investigavam a doença desconhecida que afetou a população de Eluru, no estado de Andhra Pradesh.

“As pessoas que adoeceram, especialmente as crianças, começaram a vomitar de repente, depois de se queixarem de ardor nos olhos. Algumas delas desmaiaram ou tiveram convulsões”, disse um médico do Hospital do Governo de Eluru ao jornal The Indian Express, citado pela BBC.

O surgimento da enfermidade ocorreu ao mesmo tempo em que a Índia combate a pandemia de Covid-19, sendo o segundo país com maior número de infeções em todo o mundo, e o estado de Andhra Pradesh um dos mais afetados. No entanto, a Covid-19 não foi a causa das hospitalizações em massa dos últimos dias.

Cerca de 180 pacientes do total tiveram alta hospitalar, mantendo-se o restante internado, com situação considerada estável.

“Todos os pacientes tiveram resultados negativos à Covid-19”, afirmou à imprensa Dolla Joshi Roy, autoridade responsável do distrito West Godavari de Eluru. “A taxa de recuperação é boa e não há necessidade de pânico”, acrescentou.

De acordo com nota divulgada pelas autoridades de saúde do estado de Andhra Pradesh, as análises no sangue não apresentaram qualquer infecção viral, como dengue ou chikungunya, ambas causadas por picada de mosquito. Foram ainda recolhidas amostras de água de mais de 57 mil casas, uma vez que foi detectada uma origem comum de abastecimento de todos os pacientes.

Causa descoberta

Na quarta-feira (17) exames laboratoriais apontaram que a doença que assustou os indianos não se trata de nenhum vírus ou bactéria, mas, sim, contaminação por alto nível de níquel e chumbo no sangue. Até esta semana, 600 pessoas haviam sido afetadas, mas sem novas mortes e sem novos casos desde o último domingo (13).

Autoridades de saúde do país encontraram níquel em amostras de leite coletadas no local. Institutos indianos afirmam que a presença do metal está relacionada à ingestão de pesticidas pelo gado. O mais provável é que esses resíduos estejam na grama ou em outro alimento que os animais consomem.

