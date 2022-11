Esporte Neymar e Messi passam em branco, mas PSG vence Auxerre no campeonato francês antes da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conhecido pelos seus dribles, Neymar foi "alvo" dos jogadores do Auxerre em campo. (Foto: PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder Paris St Germain derrotou o Auxerre por 5 a 0 com quatro gols no segundo tempo, pelo Campeonato Francês, entrando no intervalo da Copa do Mundo no meio da temporada com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado Lens. Mbappé, Soler, Hakimi, Renato Sanches e Ekitike marcaram os gols do time da Cidade Luz.

Com o resultado, os parisienses somaram a quinta vitória seguida na Ligue 1, mantendo a invencibilidade na competição e, por que não, a chance de conquistar o título de maneira invicta, algo que nunca aconteceu na história do Francês.

Já o Auxerre, que está ameaçado na segunda metade da tabela, voltou a perder após duas partidas de invencibilidade na competição. Este foi o oitavo revés em 15 jogos disputados pela equipe.

Os parisienses não demoraram para abrir o placar, mas o lance foi repleto de polêmica.

Isso porque, na origem da jogada, Neymar tocou – ainda que sem intenção – com a mão na bola dentro da área. Depois, a bola sobrou para Messi, que lançou para Nuno Mendes, que deu assistência para Mbappé balançar as redes.

O lance foi revisado durante alguns minutos pelo VAR e, mesmo com o toque de mão de Neymar, o gol foi validado, e o PSG fez 1 a 0.

Conhecido pelos seus dribles, Neymar foi “alvo” dos jogadores do Auxerre em campo. No primeiro tempo, foram pelo menos três entradas duras em cima do brasileiro, e em duas delas ficou caído no gramado. Entretanto, nem por isso o camisa 10 deixou de mostrar a sua “alegria” em campo e fez belas jogadas de efeito, deixando os jogadores rivais “malucos” em campo.

Embora o PSG tenha marcado apenas uma vez antes do intervalo, o time controlou completamente do início ao fim sem ter que gastar muita energia, com jogadores prontos para se juntar a suas seleções para a Copa do Mundo, que começa no Qatar no próximo domingo.

“A tarde foi perfeita. Não posso nem dizer ‘quase perfeita’, foi perfeita”, disse o técnico do PSG, Christophe Galtier.

Nos minutos finais, o técnico do PSG ainda tirou Neymar e Messi de campo, dando um descanso para a dupla que estará no Qatar, assim como outros jogadores do estrelado plantel do time parisiense.

“Só concedemos uma chance, jogamos uma partida séria. Todos queriam jogar esta partida, ninguém estava particularmente preocupado com a Copa do Mundo”, disse Galtier.

O líder Paris St Germain entra no intervalo da Copa do Mundo no meio da temporada com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado Lens. O time parisiense fez 41 pontos em 15 jogos, à frente do Lens com 36, com o Stade Rennais a mais cinco pontos atrás.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte