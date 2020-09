Magazine Neymar e o marido de Carol Dantas trocam declarações em despedida

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Vinícius Martinez e Neymar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Carol Dantas e Vinícius Martinez se despediram da casa de Neymar, em Paris, nesta sexta-feira (11). Ao dar adeus, o empresário publicou um texto emocionante para o jogador, destacando o fato da distância “machucar”, já que o casal mora em São Paulo. Carol e Neymar são pais de Davi Lucca, de 9 anos. Além disso, publicou fotos da família durante a viagem e destacou o fato de ter cuidado do jogador durante o tratamento da Covid-19, da qual anunciou mais cedo que está curado.

“Lutamos, curtimos, cuidamos, rimos, rimos muito. A distância às vezes machuca um pouco, mas dá espaço ao especial quando juntos. Me perguntam, nos perguntam qual o segredo. Hoje antes de ir embora, acredita que eu também me perguntei? Foi a primeira vez”, revela o empresário.

“Sempre falamos de amor, de carinho, de cuidado, não bastasse isso, incluo os desafios. Desafios diários como pais. Homens. Exemplos. Seres humanos… isso tudo com nossas fraquezas, problemas, imprevistos… eles existem, mas parecem não existir. Isso é o de menos, enquanto continuarmos sendo de mais. Por você, por mim, pelo seu, pelo meu, pela nossa, por nós. Nós! Esse é o segredo. Com amor e grato a todos meus consagrados, Vini. OBS: Fotos do Álbum secreto da Carol que tive que roubar”, concluiu Vinícius.

Em sua rede social, Neymar também publicou uma declaração ao casal. “Vocês acabaram de ir embora e eu já estou com saudade. Já falei tudo que tinha pra falar para vocês… Aqui eu só deixo o meu obrigado a Deus por ter colocado vocês na minha vida”, escreveu o astro do PSG.

