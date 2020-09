Magazine Cauã Reymond narra história para dormir no aplicativo “Calm”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

O ator narra em português uma história para dormir sobre os mistérios do universo. (Foto: Reprodução)

O Calm – aplicativo de meditação número 1 do mundo, com mais de 90 milhões de downloads – pediu e Cauã Reymond topou. O ator narra em português uma história para dormir sobre os mistérios do universo, batizada de Deslumbramento. “Uso o Calm o tempo todo e estou feliz em fazer essa parceria para produzir algo que ajude as pessoas a cuidarem da sua mente e corpo”, diz. Lançamentos mundiais recentes incluem Harry Styles, Kygo, LeBron James, Eva Green e Kelly Rowland.

Clique ousado

Cauã Reymond surgiu completamente nu em um clique ao lado da mulher, Mariana Goldfarb, nesta sexta-feira (11). O registro foi feito e publicado pelo fotógrafo Mario Testino, num ensaio protagonizado pelo casal no início deste ano. Os dois aparecem abraçados e encarando a câmera na imagem em preto e branco.

O ensaio foi realizado pelo fotógrafo peruano na casa do ator, durante uma visita de Testino ao Rio, em janeiro deste ano. “Mr. & Mrs. Reymond (abreviação, em inglês, de Senhor e Senhora Reymond)”, publicou ele, na legenda.

Na imagem, bastante elegante, o bumbum de Cauã está à mostra. Fãs do ator e internautas elogiaram a foto: “Que foto linda”, comentou uma jovem. “No meu país, tudo é perfeito”, publicou outra admiradora do ator. “Meu Deus, que foto maravilhosa”, consta ainda de outra mensagem na web.

