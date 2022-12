Futebol Neymar e Ronaldo Fenômeno parabenizam Messi por título da Copa

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neymar usou as redes sociais para parabenizar o companheiro de PSG. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lionel Messi conquistou, enfim, a Copa do Mundo. Através das redes sociais, Neymar e Ronaldo Fenômeno parabenizaram o jogador. Aos 35 anos, o argentino confirmou que esta partida foi a última de sua carreira na competição. Na final, camisa 10 marcou dois gols e encerrou o torneio com sete, ficando atrás apenas do francês Kylian Mbappé na artilharia, com oito.

Nesta edição, Messi ultrapassou Pelé no número de gols em Copa do Mundo – agora são 13. Além disso, o argentino é o jogador com mais partidas na história da competição.

Através das redes sociais, personalidade do mundo inteiro parabenizaram a seleção sul-americana, exaltaram o camisa 10 e ficaram chocados com a qualidade da partida – que está sendo tratada por muito como a melhor final da competição desde sua criação.

“O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade – até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro – e gente do mundo inteiro – torcendo por @leomessi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Imagino a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui, somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi!”, escreveu Ronaldo Fenômeno.

Companheiro de Messi no PSG, Neymar compartilhou uma foto do jogador beijando a taça do Mundial com a legenda “felicidades, hermano”. Os dois, que são amigos, também já dividiram o ataque no Barcelona.

O Rei Pelé também parabenizou a Argentina e, consequentemente, Messi pela conquista. Na publicação, o ex-jogador afirmou que o argentino coroou sua trajetória, além de parabenizar Mbappé pelos três gols na final da Copa.

“Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo, Mbappé, marcando quatro gols em uma final”, escreveu.

Capitão do Penta, Cafu também parabenizou Messi pela conquista: “Eu sei a alegria desse momento, mas também sei a importância que ele tinha para você”, disse em uma rede social.

Esportistas do mundo todo também usaram as redes sociais para reverenciar Messi. O ex-tenista Roger Federer publicou que a campanha argentina foi “coisa de conto de fadas […]De novo e de novo você leomessi redefiniu grandeza. É um privilégio te assistir. Parabéns, Leo e Argentina. Especial e histórico”.

Caso também do ex-jogador de basquete Manu Ginobili que publicou uma foto de Messi com a legenda “Aplausos de pé para o maior de todos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol