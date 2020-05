Magazine Neymar entra em acordo com médico do parto de Davi Lucca e ação judicial é encerrada

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Acordo não teve valores revelados nem mesmo para o Tribunal. Foto: Reprodução/Instagram Davi Lucca é filho de Neymar com a modelo Carol Dantas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Foram quase nove longos anos, mas o imbróglio judicial entre o médico Herbert Kramer e o atacante Neymar chegou ao fim. As partes entraram em acordo e colocaram um ponto final na ação, com os valores em sigilo – até mesmo para o Tribunal. A informação é do “UOL”.

Kramer foi o responsável pelo parto de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas. Na época, o médico alegou o não pagamento de honorários médicos e pediu uma indenização no valor de R$ 51 mil no ano de 2012.

A Justiça concluiu ao longo do caso que Neymar havia pago somente o valor do parto, mas não efetuou a quitação dos honorários médicos, já que o médico fechou sua clínica, em Santos, para dar atenção exclusiva ao parto de Davi Lucca, em São Paulo, além de um acompanhamento intensivo durante a gravidez por complicações.

Pouco antes de entrar com a ação contra os pais de Davi Lucca, o médico teria pedido a quantia de R$ 45 mil, que foi rejeitada pela família de Neymar.

