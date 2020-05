Celebridades Hacker que invadiu conta de Cleo enganou 600 mil seguidores da artista

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Advogado explica que criminoso ofereceu prêmio inexistente para quem acessasse link postado no perfil do Instagram da atriz e cantora Foto: Reprodução/Instagram Advogado explica que criminoso ofereceu prêmio inexistente para quem acessasse link postado no perfil do Instagram da atriz e cantora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Um estudo técnico publicado nesta semana trouxe novos esclarecimentos sobre a invasão que um hacker fez no perfil do Instagram de Cleo no final do ano passado. Na ocasião, o criminoso conseguiu com que 600 mil dos mais de 13 milhões de seguidores da artista clicassem em um link postado na área da biografia da rede social para assim tentarem ganhar um dos mil Iphones que seriam enganosamente doados.

O advogado de Cleo, Luiz Augusto D’Urso, falou sobre o golpe em comunicado enviado para Quem. “Na verdade o prêmio inexiste e o seguidor/usuário nunca chegará à página que lhe confere tal prêmio, uma vez que sempre lhe será solicitada a realização de uma nova tarefa, indefinidamente. É pela realização destas tarefas, downloads, verificações ou cliques, que o criminoso obtém sua remuneração”, explica.

“Alguns serviços e sites pagam por cliques ou tarefas realizadas em determinados links; estes serviços e sites são absolutamente legais, como também o pagamento pelos cliques, todavia, o criminoso utiliza-se destes serviços para ganhar dinheiro ilicitamente. Isto ocorre da seguinte forma, ele invade contas nas redes sociais, cria falsas entregas de prêmios, estimula o acesso a um determinado site e aproveita-se dos cliques/tarefas realizadas pelos seguidores das celebridades invadidas, para ser remunerado, consumando seu golpe.”

Já Gabriel Pato, especialista responsável pelo estudo, esclareceu que os seguidores de Cleo não tiveram seus dados invadidos e não têm motivos para se preocupar. Segundo ele, o criminoso que pratica este tipo de golpe está interessado nos cliques e tarefas realizadas pelos seguidores enganados e não em suas contas nas redes sociais. “O criminoso/invasor não tem intenção de atacar ou invadir os dispositivos dos seguidores da Cleo, pois nenhum risco de instalação de vírus, coleta de senhas ou dados pessoais foi encontrado”, esclarece o especialista.

