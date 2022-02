Esporte Neymar erra pênalti, PSG leva 3 gols no primeiro tempo e perde para o Nantes no Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Neymar fez um gol e perdeu um pênalti. (Foto: Reprodução)

A volta de Neymar ao time titular do PSG (Paris Saint-Germain) após mais de dois meses foi frustrante. Neste sábado (19), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, a equipe visitou o Nantes com seu trio ideal de ataque, mas viu os rivais serem mais eficientes e vencerem por 3 a 1. O camisa 10 marcou gol após os donos da casa abrirem três de vantagem no primeiro tempo – com Kolo Mouani, Merlin e Blas –, mas perdeu chance clara e ainda desperdiçou pênalti ao bater muito mal. Messi, autor de assistência, e Mbappé também não estiveram em um bom dia e viram o goleiro Lafont brilhar com defesas importantes.

Panorama

O PSG ainda segue com muita folga na liderança, com 59 pontos, 13 pontos a mais que o Olympique de Marselha, que recebe o Clermont neste domingo (20). A equipe comandada por Mauricio Pochettino está eliminada da Copa da França – caiu para o Nice nas oitavas de final – e abriu vantagem ao vencer o Real Madrid em casa na Liga dos Campeões.

O jogo

Kolo Muani fez o primeiro gol do Nantes logo aos três minutos de jogo, em ótimo contra-ataque puxado com Simon. Depois de grandes chances perdidas, Merlin ampliou aos 15 minutos em bom chute de fora da área. Aos 43 minutos, o árbitro chegou a expulsar Appiah por falta em Mbappé, mas foi ao monitor e trocou a cor do cartão. No último lance da primeira etapa, o árbitro de vídeo entrou em ação novamente para marcar toque de mão de Wijnaldum dentro da área. Blas converteu o pênalti batendo no meio – Navas não pulou para nenhum lado, mas não conseguiu defender.

Na volta do intervalo, logo no primeiro minuto, Messi achou Neymar na área. O brasileiro cortou a marcação e bateu firme para descontar. O gol indicava uma reação, que foi brecada por um erro do próprio Neymar. Aos 12 minutos, Mbappé sofreu pênalti e viu o companheiro desperdiçar ao cobrar muito fraco no canto esquerdo de Lafont, que defendeu. Pochettino colocou Draxler, Di María, Hakimi e Nuno Mendes no jogo, mas o PSG não conseguiu marcar mais.

Próximos compromissos

Pela 26ª rodada, o Paris Saint-Germain recebe o Saint-Étienne no próximo sábado (26), às 17h (de Brasília). O Nantes, agora quinto colocado do Francês, visita o Metz.

